Garnero aborda el grupo de la UC en la Libertadores: “Son nombres fuertes, pero la realidad no está a la altura de la historia”.

La UC ya sabe a quien se enfrentará en la Copa Libertadores. El cuadro estudiantil está en el denominado “grupo de la muerte”, el D. Se medirá ante Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil. El equipo Daniel Garnero debutará ante los xeneizes, en el Claro Arena.

Horas después del sorteo, el técnico se refirió a la zona que deben enfrentar. “Había que cruzar los dedos, pero hoy llegan equipos al bombo 4 que son buenos. Nos pasó en otras ediciones que se metió Atlético Mineiro”, señaló de entrada.

“Nos tocaron equipos grandes, que saben de esta competencia. Nosotros estamos en ese grupo de elencos con tradición y ganas de competir en este torneo. La localía va a ser muy importante. Debemos prepararnos para estar a la altura de la Copa Libertadores, que es muy exigente”, añadió.

La UC de Garnero debutará en la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En esa línea, el estratega de Universidad Católica asegura que más allá de los antecedentes, ninguno llega en su mejor momento al certamen. “Son nombres muy fuertes, pero las realidades quizás no están a la altura de la historia de los clubes. Queríamos llegar a esta competencia mejor de los que estamos. Nos falta ser más contundentes, más sólidos. Nosotros somos vistos de esa forma. Un gran equipo, con historia, pero la realidad futbolística quizás no es la que todos queremos”, enfatizó.

“Vamos a enfrentar a grandes planteles, grandes futbolistas. No la tendremos fácil”, reconoció.

Ahora que tendrá más competencia, el entrenador anticipa la dosificación que tendrá que aplicar. “Lo planificamos, lo hablamos con los futbolistas. En todas las ligas del mundo pasa que la competencia tan seguida te lleva a manejar las cargas. Es imposible jugar todos los minutos. El que esté preparado y listo para competir si es que no lo viene haciendo va a sacar ventaja. La competencia interna ayuda”, dijo.

También reconoce que aun no llegan al nivel que espera. “Todavía trato de dar una mejor versión de nosotros. Quiero ver un equipo más contundente, sólido y efectivo. Estamos en búsqueda de eso”, comentó.

“Cada vez que compites, das lo máximo. No puedes pensar de otra manera. El próximo semestre debemos afrontar un torneo internacional. Daremos todo para que sea la Copa Libertadores, esa es la meta primordial”, agregó.

Por otro lado, abordó las últimas bajas y ve lejana la posibilidad de que la UC sume otro lateral derechi. “Hay restricciones, no es sencillo incorporar, se tienen que dar un montón de cosas. No creo que sea sencillo”, reconoció.