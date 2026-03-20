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    Inédita formación: Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido en el debut de la Copa de la Liga

    El estratega planea alinear desde el inicio a algunos jugadores con poco minutaje en la Liga de Primera.

    Por 
    Diego Donoso
    El DT Albo prepara modificaciones para enfentar a los Piratas. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo lidera la tabla de la Liga de Primera, tras siete fechas disputadas. El Cacique tiene 15 puntos, seguido de Deportes Limache y Ñublense, con 14 y 12 unidades, respectivamente. El entrenador Fernando Ortiz ha decidido mantener a los nombres que le han dado resultado en el campeonato.

    El próximo reto albo es el estreno de la Copa de la Liga, la nueva competencia que aumenta a cuatro los torneos que copan el calendario del balompié nacional. Desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril se jugarán las tres primeras jornadas del inédito certamen. Universidad de Chile abrirá los fuegos este viernes contra Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

    El elenco de Macul debutará el sábado a las 18 horas contra Coquimbo Unido en el estadio Monumental. Ortiz ya tuvo el último entrenamiento previo al partido y sorprendió al realizar cinco modificaciones respecto al once que jugó ante Huachipato el pasado lunes.

    Los cambios de Ortiz ante los Piratas

    El técnico argentino no cuenta con todas sus piezas titulares para el choque ante los Piratas. Javier Correa sufrió un desgarro que lo margina del encuentro, mientras que Tomás Alarcón y Joaquín Sosa no son considerados.

    La última formación del Cacique en la victoria ante los Acereros. Foto: Andres Pina/Photosport.

    Las ausencias de estos futbolistas obligan a hacer cambios al DT. Es por ello, que Ortiz probó a cinco futbolistas que han disputado pocos minutos en lo que va de competencia, entre los que aparecen dos de los últimos fichajes de los Albos.

    El adiestrador mantiene la línea de tres zagueros con Arturo Vidal como líbero, que volvió a entrenar con normalidad. Erick Wiemberg y Javier Méndez, quien será titular por primera vez, asoman como las novedades en la defensa de Colo Colo.

    Diego Ulloa será el encargado de defender la banda izquierda, mientras que Matías Fernández lo hará por derecha. El lateral es una de las incorporaciones para la temporada 2026 y estuvo en el duelo ante Deportes Limache, pero en los siguientes encuentros perdió el puesto contra Jeyson Rojas.

    En la mitad de la cancha, Claudio Aquino suplirá a Alarcón. En delantera, Leandro Hernández estará desde el inicio junto a Maximiliano Romero.

    Con las modificaciones, los del Monumental formarán con Fernando de Paul, Méndez, Vidal, Wiemberg, Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Ulloa, Aquino, Hernández y Romero.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizCopa de la LigaCoquimbo UnidoMatías FernándezJavier MéndezErick Wiemberg

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