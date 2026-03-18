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    Arturo Vidal pone la alerta en Colo Colo: el Rey no participa de la práctica alba

    El mediocampista está en duda para el choque entre el Cacique y Coquimbo, en el debut por la Copa de la Liga.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en el duelo entre Colo Colo y Huachipato. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Arturo Vidal se ha transformado en una de las figuras más llamativas de Colo Colo. En el nuevo sistema de Fernando Ortiz, el Rey ha cambiado de posición: ahora es el líbero de los albos. En esa ubicación, ha sacado provecho a su experiencia y a las condiciones que, a los 38 años, aún mantiene.

    Sin embargo, por estas horas, el King genera inquietud en el Cacique. De hecho, su presencia en el partido del sábado, frente a Coquimbo Unido, en el estreno en la Copa de la Liga, está en severo riesgo.

    Arturo Vidal pone la alerta en Colo Colo: el Rey no participa de la práctica alba

    Vidal se presentó en el entrenamiento del Cacique. Sin embargo, no estaba en condiciones de participar en la práctica. Según informó radio Cooperativa, el volante se retiró de las instalaciones albas en Macul y fue derivado a su hogar, donde se recupera de un cuadro de amigdalitis. Permanecerá en reposo en las próximas horas. Su evolución será controlada por el cuerpo medico de la escuadra popular.

    Arturo Vidal en la victoria de Colo Colo sobre Audax Italiano. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El exmediocampista de la Juventus, el Barcelona y el Bayern Múnich, por citar a los clubes de alto nivel en los que militó, se sumaría a Javier Correa en la lista de bajas más recientes.

    Este martes, se informó que el delantero Javier Correa sufrió un desgarro en la práctica matinal de ayer, posterior a la victoria sobre Huachipato, en la que participó en los últimos minutos. La dolencia afecta a los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda, que ya le habían generado complicaciones este año. La recuperación del transandino, quien perdió la titularidad a manos de Maximiliano Romero, tardará cerca de un mes.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalCopa de la LigaCoquimbo UnidoFútbolFútbol Nacional

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