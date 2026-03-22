Lorenzo Antillo: “Muchos de los clubes que hoy están disconformes votaron por este directorio”

Lorenzo Antillo abre esta entrevista con El Deportivo admitiendo que comparte el proyecto de ley que transformará las Sociedades Anónimas Deportivas y, de paso, la orgánica del fútbol chileno. “Sí. Tiene cosas que son muy importantes, como la fiscalización, darles atribuciones a organismos gubernamentales a que puedan fiscalizar con más profundidad lo que ocurre con los clubes y en el fútbol”, dice.

Pero advierte: “Me parece que es algo muy positivo, la transparencia, pero creo que hay aspectos en donde falta un poquito más de reflexión para que pueda hacerse bien, sin decir que no se tiene que hacer, como la separación de la Federación y la ANFP. No es posible hacerlo de forma tan inmediata como la ley lo requiere o como la gente piensa. El plazo que se está dando puede quedarnos cortos”.

¿Cree que es la regulación que necesitaba el fútbol?

Sí. Lo planteé muchas veces. Había que dotar de mayor poder fiscalizador a los entes que realmente tienen el poder para hacerlo. Hay cosas que la ANFP por si sola no podía hacer, porque no tiene facultades, pero sí los organismos fiscalizadores gubernamentales, como la CMF, el SII, la UAF. Esos organismos sí necesitaban una ampliación en sus facultades para poder desarrollar su tarea de mejor manera en el fútbol. Y eso va a obligar al fútbol a poder ser un poco más quisquilloso, analítico y apegado a la normativa respecto de la fiscalización interna.

Al margen del plazo de implementación, ¿qué indicaciones le haría al proyecto?

Me parece que, básicamente, la reflexión que me hace falta es de cómo va a solucionarse el problema efectivo de la separación de la ANFP y la Federación, porque de eso dependen muchas cosas que hoy, en un reglamento, no van a estar solucionadas. Por eso digo que el plazo queda muy justo. Me parece que es una de las cosas principales en las que hay que poner foco en la discusión. Los diputados tienen que tomarlo en cuenta. Todo lo demás está bien. Hay que hacerlo de buena manera, para que se haga bien y después no estemos enmendando, poniendo parches sobre una ley que no quedó del todo bien escrita.

Una reacción tardía

¿Fue tardía la reacción de la ANFP ante un trámite que venía realizándose hace años?

No lo digo yo, lo dicen los propios clubes, que la ANFP solamente se preocupó de una cosa, de algunos aspectos de la separación de la federación, pero no se preocupó de otros aspectos que son de importancia relevante para los clubes. De cómo va a quedar el funcionamiento del fútbol joven, del femenino, de cómo se van a subsanar todas esas cosas que hoy son críticas para el desarrollo de la actividad. De eso depende el futuro de las selecciones, de nuestra actividad. No es solamente cargarles la mano a los dueños de los clubes o separar la Federación de la ANFP, es preocuparnos de establecer un plan que asegure el correcto desarrollo. Tenía que hacerse igual con el próximo directorio: fortalecer la industria, con su producto principal, que es el fútbol profesional, y de ahí para abajo ir dotando a nuestras vitrinas de mayor importancia.

¿Qué debió hacerse para contrarrestar los efectos de un proyecto de aprobación inminente?

Se debió haber hecho antes. Llevar esto en un proceso mucho más conversado. No solo por la ANFP, también los clubes. Los clubes y las personas que los dirigen son los que realmente saben cuáles son los dolores y cómo poder desarrollar la actividad. Eso se pudo hacer mejor. Hay que ver en la ley definitiva cómo queda y cómo se puede ir llevando de la mejor manera para cumplir con ella y con algo que no solo por la ley debía hacerse: la separación. Eso sí, teniendo en mente cómo no afectamos nuestro producto principal, que son las ligas, o el desarrollo del fútbol joven, femenino y las distintas actividades de las que debe preocuparse la Federación, como el futsal o el fútbol playa. Y por ahí el fútbol se va a quedar corto con los plazos que se están proponiendo.

Lorenzo Antillo, candidato a la presidencia de la ANFP, posa para La Tercera (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

Los dardos apuntan hacia Pablo Milad y Jorge Yunge, ¿cómo evalúa sus actuaciones en esta crisis?

Insisto: no lo digo yo. Es algo de público conocimiento que los clubes están molestos con el actual directorio. A lo mejor, con justa razón. Y por eso creo que es importante que el fútbol reflexione sobre qué quiere para lo que viene, cómo quiere manejarlo. ¿Quiere más de lo mismo? ¿Quiere un cambio? Es ahí donde creo que consumado esto, si se promulga la ley, el fútbol tiene que plantearse estas preguntas y hacerse responsable. Muchos de los que hoy están poco conformes fueron los que votaron por este directorio. Y hoy aparecen diciendo que no están conformes, que no los representa. En ese aspecto, tenemos memoria corta. Hagamos el análisis de si esa votación fue buena, o no, para sus intereses. Me parece, al menos, llamativo. Para lo que venga, los presidentes deben tomar una decisión de cómo quieren que la industria siga, pero con responsabilidad. Para que no vuelva a pasar lo mismo y para que el fútbol tenga un desarrollo que no ha tenido hasta hoy.

El factor Tagle

Me parece que la definición calza con Juan Tagle.

A mí me parece que hay varios clubes que votaron por Pablo y su directorio y que hoy son críticos. Y algunos han llegado al punto de decir que no los representa. Más allá de que pueda tener más visibilidad Juan Tagle, o no, son varios. Y esos varios son los que también tienen que asumir su responsabilidad. Los demás también tienen que exigírselas a sus pares. Porque es muy fácil decir ‘no nos representa una persona que nosotros mismos votamos y, por lo tanto, vamos a poner una directiva que sí nos va a representar’. Pero son los mismos que votaron a este directorio y va a ser una mera continuidad de lo que ya existe. Hay que ser un poco más responsable y hacerse cargo de las decisiones y de dónde han llevado al fútbol.

¿O están dejando hundirse al actual directorio?

Insisto: hoy no estoy en el Consejo y, por lo tanto, tengo una visión un poco más imparcial de lo que pasa. Efectivamente, hoy se ve que el directorio carece de apoyo, del que tuvieron para erigirse como gobierno corporativo y que son los mismos que hoy buscan levantar un gobierno corporativo para el período que viene. Sería una mera continuidad. Ahí hago un llamado a la responsabilidad. A que realmente se provoque el cambio para que el fútbol pueda resurgir desde el mal momento en que se encuentra, que hoy nos tiene con un producto cada vez más desvalorizado, con más problemas, menos gente en los estadios, menos atractivo y más problemas para jugarse. Es un llamado.

Ha habido cartas impulsadas por Tagle que se han dado a conocer, ¿las comparte? ¿Fue una buena estrategia?

Obviamente, las conozco. Claramente, me parece que ahí se provoca el desencuentro que hoy tienen los clubes con el directorio y tiene un punto, que comentaba antes: los que más y mejor saben cómo se gestiona un club y cómo esta ley puede afectarlos son los que están al mando de los clubes. Y, por lo tanto, también merecen ser escuchados. Y merecían ser representados por la ANFP en ese aspecto. Eso no ocurrió y por eso se toma la decisión de enviar estas cartas y levantar la voz. Debió haber sido con una participación más relevante de los clubes, para que quedara más adaptada a la realidad y luego no veamos clubes que no se van a poder solventar o queden con problemas para existir. Hay que solucionarlo como industria y para eso se necesita unidad, un trabajo en comunión y que las personas que vengan puedan convocarlos.

En términos generales, ¿qué diagnóstico hace de la gestión de Milad?

Me parece que, más que evaluar la gestión de Pablo y su directorio, podemos hacernos la pregunta de si hemos avanzado, o no, como industria, a lo que teníamos anteriormente. Y ahí me parece que estamos al debe en ciertos aspectos que son fundamentales. El producto fútbol no ha sufrido una valorización. Por el contrario, se ha venido devaluando y es algo preocupante. Si antes teníamos problemas para jugar continuamente en algunas ciudades, hoy es algo que está instaurado. Hay ciudades en las que determinados equipos no pueden jugar o el público no puede ir, lo que antes no era así. En términos de Selección, hay un trabajo que hoy se está haciendo, que es positivo, pero que se debe ver reflejado con la clasificación a los distintos mundiales. No hemos avanzado mucho ahí. Clasificamos a un Mundial Sub 17, pero hagámonos el cuestionamiento de cómo y por qué clasificamos. Y creo, entonces, que podemos responder a esa pregunta no puntualizando sobre Pablo Milad, sino a través de estos ejemplos. De si la ANFP ha sido capaz de ir fiscalizando la gestión de los clubes o no. Y creo que no. De si los campeonatos se resuelven en cancha o los tribunales. Eso no denota un avance, sino un retroceso. No es todo culpa de Pablo Milad, pero es él quien hoy dirige al fútbol chileno.

Lorenzo Antillo, candidato a la presidencia de la ANFP, posa para La Tercera (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

El candidato

Este año hay elecciones en la ANFP, ¿postulará a la presidencia?

Siempre voy a estar disponible si hay un espacio para que se pueda liderar un proyecto para mejorar el fútbol de una manera desinteresada y solo con el fin de que pueda progresar. Hay que ver cómo sale, al final, esta ley. Y si los clubes realmente quieren que haya un cambio y que el fútbol pueda ir progresando, estoy disponible para asumir ese desafío, pero con esa meta. De cambiar la industria, de realmente generar el punto de quiebre para que el fútbol, de una vez por todas, no siga desvalorizándose, sino de que podamos construir algo.

¿Lo han llamado para pedirle que sea candidato o para respaldar una candidatura?

He hablado con varios clubes. A algunos les he planteado la posibilidad y me han manifestado que sí, que podría existir un apoyo. Y desde esa perspectiva me nace la inquietud de explorar esa posibilidad, dados los incipientes apoyos que he recibido. Insisto: hay que ver cómo queda la ley, los plazos, cómo debería configurarse el gobierno corporativo del fútbol, pero sí los clubes quieren generar un cambio y están dispuestos, dando cumplimiento a lo que haya que dar cumplimiento. Yo estoy disponible y dispuesto a asumir el desafío, porque creo que se puede generar un equipo con la capacidad de sacar el fútbol del hoyo en que hoy nos encontramos y llevarlo a ser una de las ligas de mayor peso y relevancia en Sudamérica, como debiese ser siempre el fútbol chileno.

¿En qué escenario no estaría dispuesto?

Me gustaría ver, primero, cómo queda la ley. Qué dice, los plazos, cómo queda. De eso también, dependen las decisiones que deban tomar los presidentes. Si los clubes quieren generar cambios, ahí calzamos los proyectos. El de la continuidad, que sería el más fácil, no es uno que esté dispuesto a liderar o a embarcarme en él. El de generar un cambio para que esta liga sea modelo, valorizada y apetecida a nivel sudamericano y mundial sí es mi proyecto, donde tengo las ganas y la intención de aportar. Para lo mismo, es necesario que los clubes quieran tomar esa decisión.

¿Ve a Tagle perfilándose como un futuro candidato? ¿Su protagonismo en esta materia va por ese lado?

No sé si Juan, realmente, tendrá ese objetivo. Lo único que puntualizaría al respecto es que Juan fue el principal promotor de este gobierno corporativo que dirige al fútbol hoy. Sería una continuidad. Continuar lo que ya hay y que yo postulo que hay que cambiar: la forma en que están haciendo las cosas, cómo se gestiona el fútbol y la mirada de cómo posicionamos y cómo dotamos al fútbol profesional de atributos para que sea un producto apetecido y atractivo. Hoy todas las ligas importantes son apetecidas a nivel global y nosotros no. Y tenemos todo para ser una de ellas. Solamente falta la voluntad de los presidentes para cambiar el rumbo. Eso estaría dispuesto a liderar.

¿Ve a los representantes levantando alguna postulación?

La verdad, me parece que no. Una de las cosas que tiene esta ley es que o son representantes o tienen propiedad en los clubes. Y me parece bien. Y hay que normarlo y fiscalizarlo. Por lo tanto, creo que, para eso, van a tener que optar. No los veo intentando levantar una candidatura de un exrepresentante que pueda ser presidente del fútbol chileno. No sería lo más adecuado, lo mejor para llevar adelante una transformación del fútbol chileno. De todas maneras, se confundiría y existiría el conflicto de interés lógico de haber sido o ser representante con ser el líder del fútbol chileno y tomar decisiones al respecto. Me parece contraproducente.

A propósito, ¿qué opina de la presencia de los agentes en la propiedad de los clubes?

Lo he dicho antes: son representantes o tienen propiedad en los clubes. Mezclar las dos cosas se presta para conflictos de interés, malentendidos, situaciones que no son claras. Lo mismo que la multipropiedad. Y, por lo tanto, me parece que es algo que había que regular, con o sin esta ley. Está bien que ellos opten y tomen uno de los dos caminos.

Su ingreso a Audax se produce, precisamente, a través de una agencia de representación, AddPoint.

Sí. Era una agencia, que dejó de serlo cuando enfrentamos el conflicto de interés que estamos viendo hoy. Esa agencia duró muy poco. Eso, efectivamente es de público conocimiento. Esa agencia no tenía relación con la propiedad, solo con la gestión de conformación de plantel. Así y todo, cuando enfrentamos el conflicto de interés, ya no tuvo más vida y nos dedicamos ciento por ciento, como familia, a gestionar el club de la manera en que lo gestionamos desde ahí en adelante. Vimos el conflicto de interés, e inmediatamente los esfuerzos se dedicaron exclusivamente a Audax Italiano y esa agencia cerró, no tuvo más operación, que es la decisión que hay que tomar ahora. Nosotros lo hicimos por nuestra propia voluntad en el momento en que vimos que había un conflicto de interés.

¿Se puede zanjar la relación o siempre aparecerá el subterfugio para eludir las restricciones?

Todo va en la real voluntad fiscalizadora que tengan los organismos que tengan facultades sobre las sociedades anónimas y esos son los gubernamentales. Es un trabajo que se debe realizar en conjunto. No es solo un tema en Chile, pero creo que hay que regularlo y está bien que se haga. Así como la multipropiedad. No debiese existir. Es uno de los aspectos positivos que tiene esta ley. Si va a existir alguna forma de burlar la ley, o no, lo veremos en el camino. Espero que no sea así, porque entiendo que hoy, saliendo esta ley, los organismos fiscalizadores van a poder prevenir todos estos conflictos que, eventualmente, puedan surgir.