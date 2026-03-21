Charla con el plantel y entrenando a la par de los jugadores: los detalles del primer día de Fernando Gago en la U

En Universidad de Chile no hay tiempo que perder. Tras la salida de Francisco Meneghini en la banca estudiantil y el irregular arranque en la Liga de Primera, en el cuadro azul quieren mostrar una nueva cara bajo la conducción de su nuevo entrenador.

En ese marco, el argentino Fernando Gago aterrizó este viernes para firmar como director técnico de los laicos y rápidamente viajó al Estadio Nacional para presenciar el empate por 2-2 ante Deportes La Serena, en el estreno de la Copa de la Liga.

‘Pintita’ dejó en claro que busca comenzar con los trabajos lo más pronto posible. Es por esto que, en la práctica matutina de este sábado, el estratega transandino convocó a todo el plantel para comandar su primer entrenamiento con el buzo del Romántico Viajero.

En la práctica, Gago llegó acompañado de su cuerpo técnico, que lo intregan reconocidas figuras como Fabricio Coloccini, en el rol de ayudante de campo; y Roberto Luzzi, como preparador físico. La presencia de este último colaborador es fundamental, ya que tiene la misión de recuperar a varios jugadores que quedaron lesionados con el equipo de trabajo de Paqui. Lucas Assadi, Charles Aránguiz, Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo son solo algunos de los nombres que están con dolencias.

Allí, el otrora entrenador de Racing y Boca Juniors inició la actividad con una charla cara a cara con todo el plantel. Además, el gerente deportivo Manuel Mayo también llegó a presenciar la reunión. Posteriormente, no hubo tiempo para más formalidades y comenzaron con los trabajos de recuperación en el gimnasio (por las cargas del partido del viernes frente a los papayeros) y luego pasaron al campo de juego para realizar entrenamiento con balón.

Sobre el césped se exhibió a un Gago totalmente participativo, formando asociaciones y tocando la pelota con los mismos jugadores. También se vio una versión más vocal, algo que no ocurría con frecuencia en las prácticas de Meneghini. El exfutbolista del Real Madrid es reconocido por su alta exigencia a la hora de comandar las instrucciones y las órdenes tácticas. Por último, el DT también sorprendió con el apoyo de implementos tecnológicos, como pantallas táctiles para medir el rendimiento de sus pupilos.

Revisa la primera práctica de Fernando Gago en la U: