Ricardo Lunari: “Ya no es normal que los chilenos pasen a segunda ronda de la Libertadores”

El argentino Ricardo Lunari (56) tiene una conexión particular con la Copa Libertadores, torneo en el que disputó la final de 1992 con el Newell’s de Marcelo Bielsa, y de 1993 con la UC de Ignacio Prieto. En entrevista con El Deportivo, el exvolante advierte sobre el rumbo de Coquimbo Unido y los cruzados en la versión 2026 del certamen.

¿Cómo ve esta Libertadores?

Los brasileros están un escalón más arriba. Los argentinos, a veces, los equiparan, pero no veo otros equipos como para pelearles de igual a igual. De los cuatro semifinalistas, tres serán brasileros. Contratan figuras que los demás países no pueden.

¿Pasa más por presupuesto o por un tema formativo?

Es un todo. Brasil puede comprar jugadores de mucha jerarquía; en los demás países son apuestas. Hay equipos que, como pasó con Ecuador en determinado momento, dieron con cuatro o cinco jugadores de gran proyección y se metieron en la pelea.

¿También pasa por la proyección de jugadores?

Hace 30 años que los problemas de la formación de los chicos en Chile son los mismos. No se invierte en divisiones menores, solo cosas muy aisladas. Se contratan cinco o seis jugadores de nivel en el primer equipo y se completa el plantel como se puede. Pero para los equipos chicos se hace difícil, no hay empresarios que quieran invertir en el fútbol formativo.

¿Se ve más como un gasto que una inversión?

Tal vez los primeros cinco o seis años puede llegar a ser un gasto, pero esto es de largo plazo. Esos jugadores que llegan a primera le dan jerarquía al primer equipo, entonces un equipo del extranjero lo compra, con esa plata se vuelve a invertir y es una rueda. Hace más de 30 o 40 años que en Chile no se atreven a invertir.

¿Cómo ve a los chilenos en esta Libertadores?

Están bien armados. Me gustó mucho Coquimbo Unido en el último año, se hace fuerte como local y seguramente tendrá buenos resultados. El tema es sacar puntos de visitantes, ahí está la clave.

Pero se desarmó el equipo...

En Chile pasa algo rarísimo. El técnico campeón se va siempre de los equipos, increíble. A Católica le pasó cinco años seguidos. Entiendo que aparecen ofertas, pero es el momento de dar continuidad al proyecto. Si salgo campeón y me toca jugar la Libertadores, se puede armar algo interesante para pelear, con buenos refuerzos. Claro que, a veces, la diferencia económica es tan grande que también te hace pensar en el futuro. Coquimbo sufrió la baja de su entrenador, ahora el nuevo DT debe encontrar ese funcionamiento.

¿Y cuál es la meta?

Ya no es normal que los chilenos pasen a la segunda ronda de la Libertadores. Pasar la fase grupal es la aspiración mínima. No es común, como ocurría hace 25 o 30 años. Tal vez no pueden competir de igual a igual contra brasileños o argentinos, pero no están bajo uruguayos, paraguayos o ecuatorianos.

¿Y cómo ve a la UC?

Se dio la continuidad de Dani Garnero. Es un DT muy inteligente, anduvo muy bien en todos lados donde dirigió. Puede dar mucha satisfacción a la UC, pero hay que dejarlo trabajar. Ojalá los refuerzos rindan. Hay jugadores que no tienen un nombre tan grande, pero si uno los estudia o los descubre pueden llegar a rendir muchísimo. La base del trabajo que trae la UC del año pasado puede dar muchas satisfacciones. Siento que Católica está mejor parada para afrontar la Libertadores que Coquimbo.

¿Cómo analiza a los cruzados?

Falta esa contundencia que tuvo en otro momento, cuando era superior en los partidos y lo demostraba en la red, pero es un proyecto que va para arriba. En 1993 nadie esperaba que Católica llegara a la final y se dio. Ojalá superen la primera fase, mejor que esas últimas actuaciones de los chilenos que quedaban eliminados en primera ronda. Eso no se veía años atrás. En el Claro Arena se hará fuerte, en la Libertadores eso es fundamental. Si logra traer algo del extranjero, la clasificación a octavos está al alcance.