El reclamo de un histórico cruzado contra la UC que conmueve a las redes sociales

Uno de los futbolistas que es recordado por los seguidores de Universidad Católica es Ricardo Lunari. El ex volante argentino consiguió con el cuadro de la franja el título del Apertura en 1997 y fue parte del plantel que se inscribió en la final de la Copa Libertadores en 1993.

Tras su carrera como jugador, el transandino siguió ligado con el balompié, claro que como adiestrador. En esta función ha dirigido a Guabirá de Bolivia, Newell’S Old Boys de Argentina y Millonarios de Colombia.

También registra paso por equipos nacionales en Santiago Morning, Deportes Valdivia y Provincial Osorno. Claro que según ha revelado, uno de sus sueños frustrados es el de poder ser el entrenador de la UC.

“Hice el curso de entrenador por tres clubes: Newell’s, Millonarios y Católica. Tuve la suerte de ser técnico un año en Millonarios, dirigir interinamente ocho partidos a Newell’s… Adivinen el único club donde ni siquiera tuve la oportunidad de dirigir una Sub 10, una Sub 12″, partió diciendo Lunari en el programa FShow Chile de ESPN.

“Yo les dije, ‘Denme la oportunidad, conózcanme, véanme trabajar. Si no les gusto, me voy’. Nunca se dio. Es algo que tengo cerrado, en mi cabeza ya no existe la posibilidad o entusiasmo. Antes, hubo momentos en que estaba pendiente de ‘se fue tal, quizás me llaman’. Ahora, ya no”, agregó.

Luego expuso la razón por la que cree su momento no ha llegado con el club de San Carlos de Apoquindo. “Es obvio que hay una persona importante que no soy de su agrado. Me habían prometido muchas veces una oportunidad mientras me enteraba que llegaba, por ejemplo, el Pato Ormazábal. Esos que iban terminando tenían su oportunidad”, remarcó.

Ricardo Lunari dirigió en Chile a Deportes Valdivia, entre otros clubes.

A pesar de aquello, no oculta el cariño que le tiene a la UC. “Soy feliz cada mañana cuando me levanto y me pongo la ropa de Newell’s, y eso sentiría si trabajara en Católica. Nunca me han llamado nunca ni me han preguntado. Vivo en Argentina y ni siquiera alguna vez me han preguntado por un refuerzo”, expresó.

“Yo no existo para el club. El día que jugaron el último partido en San Carlos e invitaron a varios excompañeros, esperé la invitación y no tuve la suerte. La gente me sigue mostrando su cariño en redes sociales, que es lo más lindo y lo que te queda del fútbol”, añadió.

“No digan que las puertas de la Católica están abiertas para mí, eso me molesta mucho. Cada vez que hubo un cambio de presidente y le preguntan por mí, dicen eso. ¿Dónde están las puertas abiertas? No las encuentro”, cerró Ricardo Lunari.