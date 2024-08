El polémico mensaje de la próxima rival de Khelif que enciende el boxeo en París 2024

El boxeo femenino suma un escándalo a París 2024. El combate entre la italiana Ángela Carini y la argelina Imane Khelif duró apenas 47 segundos. Terminó con el retiro de la peninsular. El lío había partido antes, cuando se había puesto en duda el género de la africana. “Me dio dos golpes y ya no podía respirar”, justificó la peninsular.

Cabe recordar, que la polémica está instalada luego que Imane Khelif fuese excluida del Mundial de Nueva Delhi de 2023. Un estudio biológico llevó a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) esa decisión al determinarse que sus cromosomas eran XY, lo que se asocia al género masculino, y no XX, que es lo propio del femenino. De todas formas, el Comité Olímpico Internacional validó la participación de la deportista, aunque admitía que había sido descalificada de la competencia por presentar un alto grado de testosterona.

Por lo mismo, hoy todas las miradas la apuntan. Incluso la de su próximo rival, la húngara Luca Hámori. “Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano”, señaló.

“No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar”, expresó la luchadora que disputará cuartos de final de la categoría hasta 66 kilos.

Como sea, el Comité Olímpico Internacional avaló la presencia de la cuestionada deportista. “Todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU). Al igual que en anteriores competiciones olímpicas de boxeo, el sexo y la edad de los atletas se basan en su pasaporte. Estas normas también se aplicaron durante el periodo de clasificación, incluidos los torneos de boxeo de los Juegos Europeos, los Juegos Asiáticos, los Juegos Panamericanos y los Juegos del Pacífico de 2023, el torneo de clasificación africano ad hoc de 2023 en Dakar (SEN) y dos torneos de clasificación mundial celebrados en Busto Arsizio (ITA) y Bangkok (THA) en 2024, en los que participaron un total de 1.471 boxeadores diferentes de 172 Comités Olímpicos Nacionales (CON), el Equipo de Refugiados de Boxeo y Atletas Neutrales Individuales, y que contaron con más de 2.000 combates de clasificación”, señalaron.