“El campeón de Chile” y “un grande con historia”: la prensa continental reacciona a Coquimbo y la UC en Libertadores

Vuelve la Gloria Eterna. La Copa Libertadores 2026 realizó un sorteo que no dejó indiferente a nadie en el continente. Los representantes chilenos tuvieron suertes dispares. Coquimbo tuvo un grupo más accesible, con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima. Mientras que Universidad Católica afrontará una de las zonas más llamativas junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona.

Los medios no tardaron en referirse a los equipos nacionales. TyC Sports, por ejemplo, utilizó la denominación típica para abordar la complejidad del grupo en el que está la UC: “Grupo de la muerte”. “Siendo que le tocó ser cabeza de grupo, el Xeneize no tiene un camino simple rumbo a los octavos de final. Con tres rivales con mucha historia en el continente (solo Cruzeiro fue campeón)”, detalló el medio.

Olé realizó un análisis sobre la zona de los xeneizes: “Un grupo durísimo para Boca: el picante Cruzeiro, un grande de Chile y el Barcelona de Benedetto”, tituló el medio.

“La bolilla de Boca salió en cuarto lugar, para encabezar el Grupo D. Pero de entrada le tocó uno de los rivales más duros del segundo bombo: Cruzeiro, lo que en definitiva no fue un buen comienzo. El rival del bombo 3 también es de los que tienen historia: Universidad Católica. Finalmente, el cuarto grupo vino de la mano del morbo: el rival será Barcelona de Ecuador, equipo de cuidado, con Darío Benedetto en sus filas. En definitiva, un grupo durísimo, con un grande de Brasil, un grande de Chile y otro de Ecuador, todos equipos con historia y actualidad. La única buena, Boca evitó jugar en la altura”, resumió.

Infobae se sumó al concepto de “grupo de la muerte” y analizó los rivales, pero no tuvo reparos en poner a Boca como favorito: “Es una zona que en los papeles se presenta difícil por el nivel de los equipos, pergaminos en sus países y rodaje internacional, ya que suelen jugar torneos de la Conmebol. A los tres oponentes los enfrentó en la Copa Libertadores y el historial lo favorece a Boca Juniors“, señaló.

Metro Ecuador, en tanto, minimizó a la UC por sobre los otros rivales de Barcelona de Guayaquil: “Se trata de uno de los grupos más complicados del torneo, con equipos de gran historia en la Libertadores. Barcelona deberá mostrar su mejor versión para competir ante potencias como Boca Juniors y Cruzeiro, en una zona donde cada punto será clave”, señaló.

Por su parte, Vistazo, habló sobre el historial negativo que tiene el club ecuatoriano ante la UC: “Contra U. Católica de Chile se enfrentó en cuatro oportunidades y en todas fue derrota”, evidenció el medio.

La mirada a Coquimbo

Coquimbo también generó reacciones y análisis de la prensa internacional. En Uruguay, por ejemplo, El Observador realizó un detallado informe del plantel, además de precisar sobre su presente y el contexto en el que se clasificó a la Copa Libertadores: como el mejor campeón de Chile en torneos largos.

“Coquimbo Unido se clasificó a la Copa como campeón del fútbol chileno el año pasado y esta será su segunda participación tras jugar el torneo en 1992”, comenzaron detallando. “No arrancó bien la temporada actual a nivel local porque está en el 11° puesto, aunque a seis puntos del líder. El año pasado, con Esteban González como DT, ganó 75 de los 90 puntos que disputó y solo perdió un partido en la temporada. El DT emigró a Querétaro y ahora el club es dirigido por Hernán Caputto”, continuó.

En Perú, en tanto, La República valoró haber logrado “evitar a los gigantes de Brasil y Argentina”, aunque destacó la presencia del “campeón de Chile”.