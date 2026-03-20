Con la atenta mirada de Fernando Gago: la U no sale del empate ante La Serena en el inicio de la Copa de la Liga

La U no sale del empate ante La Serena en el inicio de la Copa de la Liga.

En la lluviosa tarde santiaguina, se subió el telón de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno, que ayuda a que el calendario tenga mayor actividad y que nació a raíz de la deuda de la ANFP con TNT Sports, el principal socio de la asociación. Universidad de Chile y Deportes La Serena disputaron el primer partido de la flamante competencia. En el Estadio Nacional, igualaron 2-2.

Se trató del segundo y último partido dirigido por el interino Jhon Valladares, considerando que los azules ya confirmaron a Fernando Gago como el nuevo entrenador. El argentino de 39 años presenció el duelo desde un palco, en compañía de su asistente, el exdefensa Fabricio Coloccini.

La U repitió 10 de los 11 que fueron titulares en la victoria sobre Coquimbo Unido, por la Liga. El único cambio sucedió en el arco. Si bien todo hacía pensar que el nuevo torneo era una ventana para Cristopher Toselli, el club decidió apostar en el juvenil Ignacio Sáez. El resto se mantuvo, con Eduardo Vargas siendo el centrodelantero, dejando a Maximiliano Guerrero como puntero derecho, e Ignacio Vásquez por la izquierda.

Tanto azules como granates dispusieron de dibujos similares, aunque el arranque fue a favor del local. Si bien se posicionaba en campo rival y no dejaba que los papayeros tuvieran la pelota, a la U le faltaba precisión en el cierre de las acciones. Lograron pegar primero mediante una excelente combinación de sus extremos. En los 19′, Maxi Guerrero pone el 1-0 conectando de primera un centro de Vásquez. El 7 azul tiene la virtud de hacer el movimiento preciso para quedar en posición de 9 y definir al otro palo de Lanzillotta.

Parece inexplicable, pero la U decayó después de quedar en ventaja. Y a La Serena le sucedió lo contrario: tras encajar en su arco, reaccionó y cambió el devenir del partido. El equipo de Felipe Gutiérrez, que ha mejorado a medida que pasan los encuentros, se animó y asumió un rol más propositivo. Ese viraje le permitió remontar.

En los 29′, ocurre el 1-1 de Felipe Chamorro. Al ex Palestino le quedó el balón, en el centro del área, tras un primer remate interceptado por Fabián Hormazábal, luego de una lucida acción de Diego Rubio por la derecha del ataque serenense. La U ya había perdido el control de la pelota.

El propio Chamorro puso el 2-1 para Club Deportes La Serena, en los 40′. Arremetió por el centro del área, entre unos desacomodados defensores azules, y definió con calidad ante el achique de Sáez. Todo nació de una mala entrega de Hormazábal, que acabó en los pies de un contrario. No fueron 45′ amigables para el lateral, convocado para los amistosos de la Roja.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El elenco del chuncho estaba dejando una pálida imagen ante la mirada del nuevo jefe. Para el complemento, Valladares no hizo cambios de entrada, mientras que La Serena continuaba con su interesante propuesta. Pero, para fortuna del local, Eduardo Vargas apareció para poner el 2-2 en los 53′. Después de la igualdad, el DT movió el tablero con los ingresos de Juan Martín Lucero y Jhon Cortés. Salieron Vásquez y Altamirano.

La U. de Chile quedó con un 4-2-4 en faceta ofensiva (Vargas y Lucero, por el centro). Un balde de agua fría para los laicos sucedió en los 64′, cuando Rubio marcó el 3-2 para La Serena. Tras un tiro libre, el canterano de Colo Colo cabecea entre Calderón y Romero y bate a Sáez. No obstante, un respiro de alivio se dio en el Nacional porque el gol se anuló por fuera de juego del anotador.

La lluvia favoreció a que el segundo tiempo fuese más vertical, haciendo del desenlace del juego una moneda al aire. Podía pasar cualquier cosa. La Serena nunca renunció a buscarlo, usando sus herramientas. Salvo chispazos, a la U le faltó nitidez. No logró ser convincente en gran parte del encuentro. Lo que viene será ya trabajo para el nuevo cuerpo técnico.

La próxima presentación de la U por el grupo D de la Copa de la Liga será este martes, recibiendo a Unión La Calera en Ñuñoa. Se prevé el estreno de Fernando Gago como adiestrador.