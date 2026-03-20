En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena en el estreno de la Copa de la Liga
El nuevo torneo del fútbol chileno hace su debut con el choque de estudiantiles y papayeros en el Estadio Nacional. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Minuto a Minuto
U. de Chile 0-0 D. La Serena
La alineación de la U
La formación de La Serena
Equipos a la cancha
La U y La Serena saltan al gramado del Estadio Nacional.
Caen algunas gotas en Santiago
Una leve lluvia se precipita sobre la capital.
Copa de la Liga
Arranca la competencia que reúne a los 16 equipos de Primera División y que entrega un cupo para la Copa Libertadores (fase 2).
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