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    Con lágrimas por el debut: la emotiva reacción de Jhon Cortés tras la victoria de la U en Coquimbo

    El juvenil chileno-colombiano, seleccionado Sub 17 con la Roja, estalló en llanto por su estreno en el profesionalismo con la camiseta azul.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Jhon Cortés tuvo su debut profesional con Universidad de Chile DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile pasó de la tristeza a la alegría en una semana. Tras los malos resultados bajo la conducción de Francisco Meneghini, los azules encontraron el rumbo con el interinato de Jhon Valladares en el banquillo. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el Romántico Viajero sacó un triunfazo por 1-0 ante Coquimbo Unido, el vigente campeón del fútbol nacional.

    Más allá del solitario gol de Maximiliano Guerrero, los laicos sacaron adelante el partido gracias al aporte de varios jugadores inesperados de la cantera. Los jóvenes Agustín Arce y Jhon Cortés ingresaron en el complemento (por Javier Altamirano e Ignacio Vásquez, respectivamente) y fueron fundamentales para cambiarle la cara al ataque. De hecho, el volante con pasado en Deportes Limache entregó la asistencia de la diana en el puerto pirata.

    La felicidad por aquel positivo ingreso fue total. Precisamente, el mencionado Cortés fue el más emocionado de todos. Al término del compromiso, el atacante chileno-colombiano, que fue mundialista Sub 17 en Qatar con la Roja, fue captado en el momento justo que estalló en llanto por su debut como futbolista profesional.

    El joven valor de los universitarios fue abrazado por varios de sus compañeros, que lo felicitaron por su revulsiva entrada por el extremo izquierdo de la cancha. Asimismo, Valladares también se fundió en un caluroso abrazo para contener las lágrimas de su conmovido pupilo.

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