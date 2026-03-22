Guardiola le gana un nuevo duelo a Arteta: el Manchester City vence al Arsenal y se queda con la Copa de la Liga

Wembley fue el escenario, como cada temporada, de una nueva final. Con más de 80 mil espectadores en la Catedral, el Manchester City dio el golpe y venció al Arsenal en la final de la Copa de la Liga, por 2-0. El equipo dirigido por Pep Guardiola obtuvo su primer título tras una temporada en blanco, en un resultado que puede aumentar la incertidumbre de los Gunners en el cierre de la Premier League. Reaparecen los fantasmas.

Ambos elencos llegaron con la necesidad de ganar, sobre todo para lo anímico. Los Citizens para dejar atrás sus dos últimas finales perdidas, además de la dolorosa eliminación en Champions League a manos del Real Madrid.

Los londinenses, en tanto, con la pretensión de sumar títulos para darle legitimidad en la construcción del proyecto de Mikel Arteta. Esto, sobre todo por la imperativa urgencia de ganar la liga tras 22 años. Es por eso que el triunfo propio significaría un impacto emocional para el perdedor en la pelea por el título, donde el Arsenal le saca nueve puntos al City, que tiene un partido menos y con el enfrentamiento entre sí aún en medio del calendario.

Un nuevo título para Guardiola

El Arsenal comenzó de mejor manera, imponiendo su estilo de juego. Se hizo mayormente con la pelota, aunque no logró generar un dominio tan evidente. De hecho, a ambos equipos les costó progresar ofensivamente. Fue un duelo intenso y cerrado, con posesiones largas para ambos.

La opción más clara fue en el inicio del cotejo, donde brilló James Trafford, titular en desmedro de Donnarumma. El portero realizó una espectacular triple parada para evitar el tanto de los Gunners. Fue prácticamente la única oportunidad.

El City logró contrarrestar al Arsenal y comenzó a dominar la pelota, algo que incrementó en el complemento. Los de Guardiola hegemonizaron la posesión y empujaron a los de Arteta en su propio arco, moviendo la pelota a lo ancho de la cancha para encontrar espacios en una cerrada defensa. La superioridad comenzó a ser más que notoria y la apertura de la cuenta parecía estar al caer.

En el 60′, Nico O’Reilly rompió el cero tras un grosero error de Kepa. Cherki, de gran partido, sacó un centro que parecía contener el portero, pero se le soltó la pelota. Ahí apareció el zurdo para la desazón de los londinenses.

Cuatro minutos después sellaría su doblete tras una gran jugada colectiva. Matheus Nuñes centró y O’Reilly volvió a aparecer en el área para estirar le diferencia. A esa altura, la diferencia era grafica tanto en el campo como en el marcador. Fue algo imposible de igualar para el Arsenal.

De esta forma, el City consiguió su su novena Carabao Cup, título que no ganaban desde la temporada 2020-21. Superó al Manchester United y se ubicó como el segundo más ganador del certamen, solo por detrás del Liverpool, que tiene diez. No obstante, la definición puede significar un envión anímico en la pelea por la Premier League y un golpe emocional para los Gunners. Todo lo definirá el tiempo.