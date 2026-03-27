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    El lío que enfrenta la UC por el público visitante en el Claro Arena para debut por la Copa Libertadores ante Boca Juniors

    El cuadro precordillerano afina los detalles logísticos para el primer partido internacional en el remozado recinto.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El lío que enfrenta la UC por el público visitante en el Claro Arena para debut por la Copa Libertadores ante Boca Juniors. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Universidad Católica se prepara para uno de los partidos más esperados de la temporada. Al mismo tiempo, se trata del escenario logístico y de seguridad más complejo desde la inauguración del Claro Arena. El debut la UC ante Boca Juniors por la Copa Libertadores puede disputarse sin público visitante. El encuentro está programado para el martes 7 de abril, a las 20:30 horas, y marcará el estreno internacional del remozado estadio.

    La controversia se originó tras las advertencias de autoridades respecto a los riesgos asociados a la presencia de hinchas del equipo argentino. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que se estudia la posibilidad de declarar el partido como de alto riesgo. “La alcaldesa (Catalina San Martín) nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival”, aseguró.

    Codina explicó que la decisión aún no está tomada y que se evaluará en conjunto con distintas instituciones del Estado. “Esa es una situación que se tiene que analizar profundamente, también con la participación del ministerio de Deporte”, agregó.

    El delegado presidencial recalcó que el foco principal está puesto en la seguridad del entorno urbano. “Lo que nosotros vamos a adoptar es la mejor de las decisiones para que un evento deportivo conserve las características de evento deportivo y no se termine transformando en un evento peligroso o que ponga en riesgo la integridad tanto de los vecinos como de los que concurren al evento o de la infraestructura pública y privada que hay en el sector”, sostuvo.

    “Tenemos un partido de alta convocatoria y nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado y está el tema de los estacionamientos en la calle”, declaró, por su parte, la alcaldesa de Las Condes.

    La UC recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Conflicto por las entradas

    Más allá de la evaluación de seguridad, un punto de fricción se concentra en la cantidad de entradas destinadas a los hinchas visitantes. Según el reglamento de la Conmebol, los clubes locales deben reservar un porcentaje mínimo del aforo para la hinchada rival. En la práctica son 2 mil boletos.

    En Argentina aseguran que la UC fijó un rango de 450 hinchas forasteros. Las bases de la Copa Libertadores indican que si no se cumple con el mínimo de 2.000 se debe pagar una multa. “En el caso de incumplimiento a estas disposiciones el Club será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL con una multa no inferior a USD20.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se podrán imponer sanciones adicionales", establece el reglamento.

    La postura de la UC

    En Universidad Católica, por ahora, evitan fijar una posición definitiva. Desde el club aseguran que el proceso sigue en evaluación y que las decisiones se adoptarán en coordinación con las autoridades y con la Conmebol.

    En esa línea, en la precordillera recuerdan el antecedente de la Copa Libertadores 2024, cuando Colo Colo recibió a River Plate. En ese momento, la delegación presidencial determinó que no se jugara con público visitante. Se comunicó a Conmebol, ambos clubes acataron y se jugó sin hinchada visitante.

    La institución reconoce que el estreno internacional del Claro Arena representa una vitrina relevante para su estadio, pero también un desafío organizativo mayor. El duelo ante Boca será, con diferencia, el de mayor exigencia desde su inauguración.

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