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    A cinco días del partido ante Boca Juniors: la UC conoce la programación del duelo ante Palestino por la Liga de Primera

    El equipo de Daniel Garnero planifica su calendario para el cargado abril que tendrán.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    A cinco días del partido ante Boca Juniors: la UC conoce la programación del duelo ante Palestino por la Liga de Primera. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La UC define su calendario. Este miércoles, la ANFP programó el partido de Universidad Católica ante Palestino por la Liga de Primera. Según supo El Deportivo, el encuentro se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 18 horas. Cinco días antes de su debut en la Copa Libertadores ante Boca Juniors, programado para el martes 7, a las 20:30 horas, el mismo reducto.

    El cuadro árabe también tiene competencia internacional. Enfrentan el miércoles 8 a Riestra en Argentina.

    La UC enfrentará a Palestino y Boca Juniors en el Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En el cuadro precordillerano, Daniel Garnero ha anticipado el cargado calendario que tendrán en abril. Durante ese mes enfrentarán los dos partidos mencionados, además se deben medir ante Audax Italiano, Cruzeiro, Unión La Calera, la U y Barcelona. Son siete partidos en cuatro semanas.

    “Son nombres muy fuertes, pero las realidades quizás no están a la altura de la historia de los clubes. Queríamos llegar a esta competencia mejor de los que estamos. Nos falta ser más contundentes, más sólidos. Nosotros somos vistos de esa forma. Un gran equipo, con historia, pero la realidad futbolística quizás no es la que todos queremos”, señaló Garnero al conocer a sus rivales en la Copa Libertadores.

    Ahora que tendrá más competencia, el entrenador anticipa la dosificación que tendrá que aplicar. “Lo planificamos, lo hablamos con los futbolistas. En todas las ligas del mundo pasa que la competencia tan seguida te lleva a manejar las cargas. Es imposible jugar todos los minutos. El que esté preparado y listo para competir si es que no lo viene haciendo va a sacar ventaja. La competencia interna ayuda”, dijo.

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