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    El conflicto que enfrenta a la dirigencia de Santiago Wanderers con el plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20

    El retorno del plantel caturro a Chile ha estado marcado por los festejos. Sin embargo, un lío administrativo empaña la semana del Decano. El Sifup toma cartas en el asunto.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El conflicto que enfrenta a Santiago Wanderers con el plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Los festejos en Santiago Wanderers por la Copa Libertadores Sub 20 quedan en pausa. Un lío administrativo empaña lo que ha sido una semana histórica para el Decano, ya que la dirigencia del cuadro caturro le pidió al plantel que devuelvan la indumentaria ocupada en el certamen continental. Algo que no fue bien recibido por la comitiva.

    En el elenco porteño argumentan que las divisiones inferiores cuentan con escasos recursos y que deben ser reutilizadas. Con el avance de la discusión las diferencias se fueron profundizando. Aun así, el técnico Felipe Salinas se mantiene en su cargo. “Yo sigo en Santiago Wanderers, por el momento”, señaló.

    Luego, el Sifup tomó cartas por la pelea dentro de la institución. “Como gremio no queremos que un logro tan importante de nuestros socios y futuros asociados se vea empañado por mezquindad dirigencial. Como sindicato queremos asumir el costo de la indumentaria deportiva que los dirigentes de Santiago Wanderers le está cobrando al plantel Sub 20, reciente campeón de la Copa Libertadores de América de la categoría”, dieron a conocer.

    “Entendemos que estos hitos se construyen en la memoria emotiva de los jugadores a partir de los recuerdos y fruto del esfuerzo, sacrificio y compromiso de ellos y sus familias”, complementó la entidad que preside Luis Marín.

    Todo esto se dio el mismo que día que se suspendió la recepción del Presidente José Antonio Kast al plantel en La Moneda. El grupo de futbolistas iba a asistir a la Casa de Gobierno a las 11 horas. En la actividad también iba a estar presente la ministra del Deporte, Natalia Duco.

    La Oficina del Presidente de la República informó que el compromiso fue reagendado para el miércoles 1 de abril, al mediodía. El recibimiento iba a ser breve. Según la planificación, la ceremonia no se iba a extender por más de una hora.

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