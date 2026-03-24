Felipe Salinas hace historia. El exdefensor central, quien vistió las camisetas de Cobreloa, Unión San Felipe, Cobresal, Everton y Unión La Calera y se transformó en emblema de San Luis, inscribe su nombre en la historia del fútbol chileno. Desde la banca, condujo a Santiago Wanderers a un logro histórico: el título de la Copa Libertadores Sub 20. Con el añadido de que lo consiguió ante Flamengo, probablemente, el equipo más poderoso de Sudamérica. En Brasil, de hecho, hicieron sentir la decepción.

“Lo que hicimos fue tremendo. Fuimos paso a paso pensando que podíamos hacer cosas grandes y el equipo se fue sintiendo fuerte a medida que avanzó el camino. La dimensión de este logro es tremenda. Es una lucha constante de ellos (los jugadores) por salir adelante y lo demostraron“, explicó el DT, después de la consagración continental.

El licenciado en Geografía que hace historia: el académico perfil de Felipe Salinas, el DT de Santiago Wanderers Sub 20

Salinas también puede dar clases de Geografía. Además de su trayectoria futbolística, el ahora estratega se preocupó de su formación académica: se licenció en Geografía en la Universidad Católica de Valparaíso, después de cursar estudios entre 1999 y 2005, época en la que militó en San Luis y San Antonio Unido.

No es el único título ‘extrafutbolístico’ que luce: también es Técnico en Prevención de Riesgos, carrera que estudió en el IACC entre 2012 y 2014. Por esos días transitó entre San Felipe, Cobresal y, otra vez, la escuadra de Quillota.

Como entrenador, Salinas también se ha preocupado de perfeccionarse. Su perfil en Linkedin muestra seis capacitaciones en los últimos cinco años: máster en Metodología de Entrenamiento y modelo de juego alemán, máster en Metodología de Entrenamiento del contraataque, máster en Operacionalización Metodológica del Modelo de Juego, Plan de Juego; Planificación Estratégica para el Futbolista Integral y Máster en Periodización Táctica. La misma descripción da a conocer aptitudes en dos herramientas: Microsoft Office y Análisis.

El festejo wanderino con la Copa Libertadores Sub 20.

Otra muestra de su inquietud permanente por perfeccionarse es su paso por un medio de comunicación: en 2022, fue comentarista en radio Damiana, de El Salvador. Analizaba los partidos de la escuadra minera, que había defendido como jugador.

Un partido cuesta arriba

Salinas, también ayudante de Francisco Palladino en el primer equipo, admitió que el encuentro ante los brasileños fue complejo, tal como se suponía en la antesala, por la jerarquía del adversario. “El partido estaba muy cuesta arriba. Nos costaba tener el balón. En los cambios, los jugadores que entraron lo hicieron muy bien y pudimos revertir un marcador histórico y conseguir una copa impresionante. Somos los mejores de América y es un orgullo tremendo, por cómo me representan estos chicos“, declaró apenas finalizó el encuentro.

Luego, abordó el duelo y, sobre todo, el logro desde una perspectiva más emotiva. “Mis jugadores son tremendos. Son como mis hijos. Lo que hicieron me dejó extasiado”, graficó, respecto de la satisfacción que le produjo el rendimiento que mostraron los porteños en el torneo que se disputó en Ecuador.

Su declaración de principios es clara. “Lo único que les exijo a mis jugadores es que lo den todo: no soporto al jugador que camina, no soporto al jugador que no lucha. Sentía que en esta institución esa era la identidad, y que seguramente me hubiese acomodado mucho. La carrera como jugador me ayudó a entender lo que está pensando el jugador desde adentro. Todo tiene un sentido”, sostuvo en el sitio EnCancha.