“El segundo puesto duele”: prensa brasileña sufre con el batacazo de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers escribió uno de los capítulos más dorados de toda su historia. La rama Sub 20 de los caturros derrotó en unos épicos penales a Flamengo, vigente bicampeón del continente, y alzó la Copa Libertadores de la categoría. El júbilo de los jugadores en Ecuador se traspasó a Valparaíso, donde toda la ciudad festeja la heroica gesta de los jóvenes del Decano.

Sin embargo, del otro lado de la vereda, todo es desazón. La escuadra carioca dejó escapar el inédito tricampeonato sobre el epílogo y tuvo que masticar una dura derrota frente al cuadro chileno. En la prensa brasileña hicieron eco de aquello, y se encargaron de reflejar este lamento, ya que no se esperaba el batacazo del conjunto de la Quinta Región.

El portal partidario Mundo Bola fue el más acongojado por la caída en la tanda de penales. "El fútbol, ​​a veces, es inexplicablemente cruel. Flamengo estuvo a minutos de ganar el tricampeonato Sub-20 de la Conmebol Libertadores este domingo (22), en Quito, pero el título se le escapó de las manos. Tras dominar a Santiago Wanderers y conceder un empate 1-1 en el minuto 44 del segundo tiempo (89′), el Rubro-Negro terminó siendo derrotado en una dramática tanda de penales marcada por provocaciones, expulsiones y mucha tensión“, partieron diciendo en su crónica.

Santiago Wanderers le ganó la final de la Copa Libertadores Sub 20 a Flamengo.

“La tanda de penaltis fue una prueba de nervios para los espectadores. El capitán del Flamengo, João Víctor, abrió la serie estrellando el balón contra el poste, lo que puso a Fla en clara desventaja. El portero Léo Nannetti intentó desconcentrar a los chilenos, incluso adivinando la esquina correcta para Vargas y afirmando que “conocía al lanzador”, pero la precisión de los jugadores chilenos se impuso. El lateral Daniel Sales convirtió su penalti con seguridad, pero, tras provocar a su rival, recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en la tanda de penaltis. Incluso con los goles de Da Mata , Guilherme Gomes y João Camargo , el Santiago Wanderers se mostró impecable. En el penalti decisivo, Flores marcó el gol de Nannetti, sellando la victoria por 5-4 en la tanda de penaltis y el subcampeonato para el equipo", detallaron sobre el desarrollo del partido.

Si bien el citado medio no esconde la amargura, igualmente reconoce el potencial de su cantera. “A pesar del dolor de la derrota, la participación del Flamengo en la Libertadores Sub-20 reafirma la calidad del trabajo realizado en Ninho do Urubu (centro de entrenamiento del Flamengo). Bajo la atenta mirada de ojeadores del Real Madrid y el Barcelona , ​​jóvenes promesas como Ryan Roberto y el propio Allan Santos demostraron estar listos para mayores desafíos. El segundo puesto duele, pero el legado técnico que estos jóvenes jugadores dejaron en Ecuador es innegable“, sentencian.

Por otro lado, la caída del Mengao también fue abordada por OGlobo. Eso sí, la popular cadena de noticias brasileñas no incurrió en una crítica a los jugadores del Flamengo, sino que optó por alabar la iniciativa de Wanderers. “El equipo menos favorito dejó atrás a los favoritos del torneo, Palmeiras, en la semifinal y Flamengo en la gran final. Incluso después de ir perdiendo tras una brillante jugada de Alan Santos en el minuto 20 del segundo tiempo, los chilenos no se amedrentaron, atacaron en la recta final y empataron con un gol de Vargas en el minuto 43. En la tanda de penaltis, a pesar de los intentos de provocación del portero Nannetti, el equipo mantuvo la calma y convirtió todos sus lanzamientos, sin darle ninguna oportunidad al portero estrella de Flamengo", comentan.