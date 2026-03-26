Presidente José Antonio Kast reprograma la recepción en La Moneda al plantel Sub 20 de Santiago Wanderers

Santiago Wanderers realizó un hito inédito para la historia del fútbol nacional al obtener la Copa Libertadores Sub 20. El plantel encabezado por el técnico Felipe Salinas iba a ser recibido por el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda este jueves, sin embargo, su recepción fue reprogramada.

El plantel caturro iba a asistir a la Casa de Gobierno a las 11 horas. No obstante, la actividad, donde también iba a estar presente la ministra del Deporte Natalia Ducó, fue cancelada sin mayores explicaciones.

La Oficina del Presidente de la República informó que el compromiso fue reagendado para el próximo miércoles 1 de abril, al mediodía.

El recibimiento iba a ser breve. Según la planificación, la ceremonia no se iba a extender por más de una hora. Sin embargo, la ajustada agenda presidencial terminó por postergar el reconocimiento oficial a los campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

Los homenajes a Santiago Wanderers

De todas formas, el plantel de Santiago Wanderers juvenil ha sido ampliamente homenajeado. La obtención del título desató efusivas celebraciones en todo el país, principalmente en Valparaíso.

El equipo fue recibido por cientos de personas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Sería el inicio de los reconocimientos en territorio nacional. Después, en Valparaíso, fueron recibidos por decenas de miles de personas que festejaron en las calles un título histórico para la institución. Fue una efusiva celebración en las calles de la ciudad portuaria.

El plantel, en tanto, se dirigió al Elías Figueroa, donde se realizó una ceremonia a puertas cerradas. La recepción contó con la presencia de la alcaldesa de la comuna, Camila Nieto, quien encabezó la ceremonia. También participaron la ministra del Deporte, Natalia Duco; el gobernador regional, Rodrigo Mundaca; y el delegado presidencial regional, Manuel Millones, además de integrantes del Concejo Municipal.

La actividad no contó con la presencia de hinchas al interior del reducto. Santiago Wanderers está planificando un acto para los próximos días para los fanáticos. Aun así, a las afueras del estadio miles de seguidores estaban agrupados.

El plantel también fue homenajeado en la Municipalidad de Valparaíso y en el Congreso, donde los jugadores estuvieron presentes para la histórica votación donde se aprobó la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas.