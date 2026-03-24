Calles repletas y estadio cerrado: la recepción a Santiago Wanderers en Valparaíso tras la Copa Libertadores Sub 20

Valparaíso suele estar teñido de verde. Sin embargo, en esta ocasión fue con un motivo especial. Este martes se realizó la recepción oficial al plantel juvenil de Santiago Wanderers, luego de la obtención del título de la Copa Libertadores Sub 20, conseguido tras imponerse en la final ante Flamengo. La actividad se desarrolló en el estadio Elías Figueroa y reunió a autoridades, el plantel y familiares de los jugadores. Eso sí, no hubo presencia de fanáticos al interior del reducto.

El día fue emotivo para los futbolistas. En su arribo al aeropuerto de Santiago, el grupo fue recibido por cientos de personas que se congregaron en el recinto. “Es algo histórico, que lo luchamos. Mira toda la gente acá y en Valparaíso esperando, me emociono. Son años de esfuerzo. Sabemos lo que es venir de abajo y darle una alegría al puerto es increíble”, señaló el jugador Cristóbal Ponce al bajar del avión.

Luego se trasladaron en bus directo a Playa Ancha. El acto comenzó pasadas las 19 horas, con la entrada del plantel Sub 20 al terreno de juego. Los futbolistas ingresaron portando la copa obtenida en el torneo continental. En ese espacio se desarrollaron los saludos protocolares. Claro que minutos antes compartieron con los fanáticos, entonando cánticos y exhibiendo el trofeo desde las vallas. El acto fue más tarde de lo programado producto de las celebraciones en las calles.

La recepción contó con la presencia de la alcaldesa de la comuna, Camila Nieto, quien encabezó la ceremonia. También participaron la ministra del Deporte, Natalia Duco; el gobernador regional, Rodrigo Mundaca; y el delegado presidencial regional, Manuel Millones, además de integrantes del Concejo Municipal.

Durante el desarrollo de la actividad, las autoridades destacaron la relevancia del logro deportivo obtenido.

La actividad fue cerrada, sin presencia de hinchas al interior del reducto. Santiago Wanderers está planificando un acto para los próximos días para los fanáticos. Aun así, a las afueras del estadio miles de seguidores estaban agrupados.

En la historia

En el encuentro final, el equipo nacional enfrentó al cuadro brasileño en un compromiso disputado en Quito. La atención de todo Chile recayó en la definición con Flamengo, donde los caturros hicieron historia: tras un agónico empate 1-1 en el tiempo reglamentario, se impusieron por 5-4 en la tanda de penales.

El retorno del equipo a la Quinta Región generó un despliegue logístico coordinado entre organismos municipales y entidades de seguridad. Durante la ceremonia, representantes del club agradecieron el respaldo recibido por la comunidad. En esa línea, se destacó el trabajo realizado por las divisiones inferiores del Decano y el plantel dirigido por Felipe Salinas.

“Es una alegría muy grande ver a la gente reunida apoyando. Personalmente recuerdo el esfuerzo de niño y esto me pone contento. Me tocó debutar en el equipo adulto y ser expulsado, pero son cosas del fútbol. De ofertas hoy no puedo hablar. Mi sueño es jugar en el Manchester City”, dijo el goleador Cristian Silva.

El acto concluyó con una fotografía oficial del plantel junto a las autoridades presentes y con la exhibición del trofeo. Posteriormente, los jugadores se retiraron del recinto acompañados por sus familiares y miembros del cuerpo técnico. La recepción organizada en el estadio de Playa Ancha se enmarca como el arrranque de serie de actividades. La ciudad porteña recién inicia las celebraciones vinculadas al retorno del plantel Sub 20.