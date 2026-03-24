Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

Este martes será un día particular en Universidad de Chile. Es el arranque de un nuevo proceso. Es el inicio, en cancha, de la era de Fernando Gago al mando de los laicos. Será ante Unión La Calera, por la segunda jornada de la Copa de la Liga. La misión es una sola para el exmediocampista de Boca Juniors y del Real Madrid: enmendar el rumbo e instalar a la U como un aspirante a ser campeón. Con 39 años, ‘Pintita’ asume su sexto proyecto como director técnico. Lo más reciente fue una etapa gris, en el Necaxa de México.

Si el viernes presenció in situ el empate con Deportes La Serena, el sábado comenzó con los entrenamientos en el CDA. Fue la primera vez en cancha para Gago, secundado por Fabricio Coloccini, exzaguero del Newcastle, su asistente técnico. Con pocas prácticas en el cuerpo, tendrá su estreno en sociedad. En diálogo con el canal oficial de la institución, manifestó qué le motivó llegar al fútbol nacional y trazó las primeras líneas sobre lo que busca en el equipo.

“Obviamente siempre una institución grande necesita y debe pelear por los títulos. Es una cuestión lógica, de historia, pero también creo que hay que buscar la forma, el proceso para llevarlo a cabo. Desde el lado de construir algo para poder competir y para poder llegar a pelear los títulos, los campeonatos, creo que eso es lo más importante que tenemos que lograr para que luego se consiga”, emitió Gago. “Todos queremos ganar y todos trabajamos para eso. Obviamente que hay una forma, una idea, y a partir de eso es construir para lograr el objetivo”, amplió.

El propio Fernando Gago se define como un DT exigente. No solo con él, sino que con quienes lo rodean y con el club de turno. Durante su primera alocución con el buzo azul, mencionó algunas ideas fuerza, que asoman como una base de su discurso y de su manera de ver el fútbol: la forma y la identidad. En esa dirección, una inquietud aflora: cómo se cruza la idea del técnico con lo que tiene la U en su plantilla al día de hoy (sopesando las bajas). Esto trae como añadidura cuánto se puede demorar la adaptación de Gago a un plantel que no conformó, más la urgencia de los resultados.

“Lo que quiero es que mis equipos sean protagonistas del partido, de intentar que siempre llevemos a cabo lo que se quiera hacer, ser un equipo que tenga situaciones de gol, que gane los partidos y también tenga una idea clara de lo que quiere hacer... A partir de eso, generar una identidad que contagie”, apuntó.

Foto: Club Universidad de Chile

La idea de Gago y lo que tiene la U

Considerando sus experiencias anteriores, se extrae de que Gago es un entrenador que gusta del manejo del balón, buscando amplitud en la cancha. Por lo mismo, su dibujo más característico es el 4-3-3. En este caso, los laterales pasan a tener un rol importante. En la derecha, Fabián Hormazábal es la carta. Eso sí, no lo tendrá estos días porque fue llamado a la Selección. En la izquierda, tendrá que optar por Marcelo Morales o Felipe Salomoni. Al defender con cuatro, contará con tres alternativas de centrales para dos puestos (Calderón, Zaldivia y Ramírez).

Tomando como referencia su estadía en Racing, la mejor experiencia de Gago como DT, el rol del mediocampista central también es importante, en la distribución y en el apoyo a los centrales. Esa labor recaería en Charles Aránguiz, cuando esté disponible. En los últimos dos partidos, con Jhon Valladares, el eje fue Lucas Romero, quien se metía entre los zagueros para dar salida. El paraguayo también fue requerido por su país en la fecha FIFA. El guaraní pasó de estar “cortado” por Paqui Meneghini, a tocar la puerta del Mundial.

Además de defender sus formas, Gago reconoce que deberá adaptarse, a lo menos en su primera etapa en Chile. “Lo que voy a intentar es también entender la situación de cada futbolista, de cómo están, hasta dónde podemos exigir en estos días, porque son muy pocos los días de trabajo previo a un partido. Entonces, a poquito de ir conociéndonos, tratar de llevar también a la forma de entrenamiento que tenemos, que creo que es muy buena. No quiere decir que es la mejor o la peor. Es mi forma y con esa forma trabajaremos durante todo el campeonato”, declaró.

Arriba, ¿en qué lugar pretenderá usar a Lucas Assadi, cuando esté disponible? Desde la izquierda hacia el centro tuvo una de sus mejores versiones, con Gustavo Álvarez. No es una rareza para Gago usar punteros con perfiles cambiados. En Racing lo hizo con el paraguayo Matías Rojas, zurdo que arrancaba por la derecha como un “extremo falso” (porque es un enlace). En la derecha del ataque, Maximiliano Guerrero corre con una eventual ventaja. En el otro lado, la alternativa hoy es Ignacio Vásquez. Gago también tendrá que definir a su centrodelantero titular: ¿Vargas o Lucero? ¿Hay espacio para ambos?

“Creo que hay muy buen plantel. Miré varios aspectos que creía que eran importantes para afrontar lo que yo quería en el juego. Hay jugadores con experiencia, hay jugadores jóvenes, hay jugadores con ese momento de madurez de edad para poder aprovecharlo y eso es muy bueno. Después, obviamente, creo muchísimo en el convencimiento de lo que se puede hacer en el día a día para poder llevarlo a cabo el partido”, declaró el exseleccionado argentino.

Sorpresas en su primera nómina

En la primera citación que entregó Fernando Gago como técnico hubo sorpresas. ¿La principal? El DT borró a Marcelo Díaz, el volante que viene en proceso de recuperación tras ser operado del talón por una dolencia que arrastraba del 2025. Más allá de su lenta recuperación, el 21 estudiantil había estado en la banca frente a La Serena y había disputado algunos minutos en los partidos anteriores. Desde el club, anticipan que “se volvió a resentir”.

Además, Ignacio Sáez, el arquero que jugó de titular frente a los Papayero, ni siquiera apareció entre los citados. Sí retornó Cristopher Toselli.

Entre los juveniles, Gago quiere ver a futbolistas que le han llamado la atención en las prácticas. Destacó la convocatoria de Jhon Cortés y Elías Rojas, quienes vienen sumando minutos. También aparecieron los canteranos Matías Riquelme, Andrés Bolaños y Martín Espinoza.