    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    A través de una carta enviada al Senado, federaciones de distintas disciplinas manifiestan su preocupación por las consecuencias que traerá un proyecto aplicado para todas, pero solo "hecho para el fútbol". Dos de sus representantes explican sus inquietudes a El Deportivo.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Parque Estadio Nacional. Créditos: indchile.

    El mundo del polideportivo se moviliza y muestra su preocupación por el proyecto de ley que regula a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). La Comisión de Constitución del Senado despachó las últimas modificaciones y está a un paso de ser votada en la Cámara Alta. En caso de ser aprobado, el informe será revisado por la Cámara Baja y, de ser ratificado, será despachado a ley.

    Sin embargo, pese a que la discusión se ha centrado en su impacto en el fútbol, los deportes federados acusan consecuencias negativas en su tramitación. A través de una carta firmada por siete federaciones enviada al Senado, a la que tuvo acceso El Deportivo, estas manifiestan inquietud por las consecuencias que les traerá el proyecto que provoca una reestructuración jurídica forzosa.

    “Se introduce una regla de responsabilidad solidaria de la Liga por deudas laborales y previsionales de una organización de base –esto es, de cualquier club asociado- en caso de descenso desde la última categoría profesional. Estas disposiciones, concebidas para realidades económicas absolutamente distintas a las que hoy enfrenta el deporte federado distinto del fútbol, generan costos fijos de cumplimiento —contables, legales, administrativos y deauditoría— que resultan desproporcionados respecto de nuestra estructura presupuestaria y modelo de funcionamiento“, indica una de las problemáticas expuesta en el escrito firmado por las federaciones de básquetbol, vóleibol, hockey sobre césped, balonmano, patinaje, fútbol americano y andinismo.

    “En varias de nuestras disciplinas no existen ingresos permanentes por derechos audiovisuales ni estructuras empresariales consolidadas. Las competencias se sostienen, en muchos casos, mediante aportes propios, patrocinios limitados o recursos públicos concursables. La aplicación uniforme de este régimen desincentivará la formalización del deporte profesional en disciplinas distintas al fútbol e, incluso, pondrá en riesgo la viabilidad de una importante cantidad de ligas”, añade. También cuestionan el no haber sido convocados a exponer ni formular observaciones durante la tramitación de un proyecto de ley que aseguran que no solo afecta a quienes suscribieron a la carta, sino que también golpea a “las restantes 46 federaciones reconocidas en el país”.

    Problemáticas y preocupaciones

    Una de las preocupaciones de los deportes federados es la limitación al objeto social de sus organismos, que quedarían reducidas a gestionar únicamente las selecciones nacionales. Es decir, dejarían de tener competencia sobre torneos locales, formación o arbitraje. En la práctica, esto implicaría que pierdan su capacidad de organización autónoma.

    Se empieza a abrir una brecha cada vez más grande entre el fútbol y los deportes, a raíz de que seguimos sintiendo que el deporte está ligado netamente al fútbol. Nos sentimos desplazados”, aseguró Marcelo Urrutia, presidente de la Federación de Patinaje, en diálogo con El Deportivo.

    Las federaciones también advierten que ninguna persona natural podría ejercer simultáneamente en cargos de una liga y federación, lo que afectaría a las disciplinas que tienen una base dirigencial limitada de personal humano.

    “Tiene que haber alguna regularización a la medida de las federaciones, a la medida de las ligas que son más pequeñas, que son en vías de expansión”, afirmó Elizardo Vera, presidente de la Federación de Balonmano, en conversación con este medio.

    El exjugador también explica algunas de las consecuencias que traería la ley: “Al separarse, por un lado, el control pasa a ser de otra institución. Habría que empezar a buscar acuerdos dentro de estas nuevas figuras, porque al crear nuevas instituciones, las normas establecidas te dicen que los primeros años no puedes recibir fondos públicos desde que te creas, entonces tampoco podrías postular. Son un sinfín de problemáticas que nos trae, sobre todo el recibir y tener gente, recibir fondos y tener gente, que en un principio lo quería hacer de una manera prácticamente gratis, como trabajamos las federaciones porque ojo, el deporte federal en Chile prácticamente es amateur. Los presidentes trabajamos gratis, todo el directorio, gran parte de apoyos que tenemos trabajan gratis. Es una ley en la que no se nos escucha, que no se nos llama, que no se nos pregunta”, indica Vera.

    Casas de apuestas como ingreso y especificación en el fútbol

    Ante la falta de recursos, Urrutia propone que los deportes federados opten por recibir ingresos a través de las casas de apuestas, como el fútbol: “Creemos que un auspicio de parte de las casas de apuestas, con una ley que fortalezca el uso solo para mayores de edad, es viable para deportes que no tienen recursos, pero se nos deja fuera”, aseguró.

    Y si bien afirman no estar en oposición de la ley ni del fútbol como tal, esperan que en el proyecto se especifique una exclusividad para el deporte más popular: “Yo no estoy en contra del fútbol, pero creo que hay que hacer la diferencia. Esta ley pertenece al fútbol y no pertenece a las federaciones“, afirma el timonel del patinaje.

    “Que esta ley solamente esté abocada al fútbol. O sea, nosotros no estamos en contra de esta ley, pero es que esta ley no englobe el deporte pensando que todos los deportes son profesionales o que tienen lucas“, complementa.

    Vera se mantiene en la misma línea: “Tiene que haber una diferenciación muy grande en la ley sobre lo que es profesional de fútbol y lo que se intenta hacer pensando en el futuro con los demás profesionales del deporte“.

    “Hay una problemática muy grande en el fútbol, que se entiende, han pasado cosas importantes el último año, en todo ámbito. La urgencia apunta más al fútbol, pero eso no quiere decir que el aplicar esta ley no afecta al resto. Quisieron hacer una ley del deporte, pero es una ley apuntada principalmente al fútbol. Por eso, nosotros queremos dejar esa diferencia en el texto y no es un freno, sino que queremos que haya un apartado que diga que apunta principalmente al fútbol”, continúa.

    Por otra parte, los deportes federados cuestionan el nulo espacio al diálogo y la imposibilidad de manifestarse al respecto de un proyecto que les afecta directamente: “No hemos sido contactados por la ANFP, ni por Pablo Milad, por ejemplo. A nosotros nos llevaron a una reunión al Comité Olímpico donde nos hablaron de las casas de apuestas y de la ley de las casas de apuestas. Y ahí empezamos a decir, oye, pero ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿Podemos recibir recursos de casas de apuestas?“, sentencia Urrutia.

