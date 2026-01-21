SUSCRÍBETE POR $1100
    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    El texto queda en condiciones de avanzar a su siguiente etapa de tramitación. “Esperamos que no vaya a la Comisión de Hacienda y se ponga en tabla en la sala del Senado la próxima semana", señala Matías Walker.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    La Comisión de Constitución del Senado despachó este miércoles el proyecto de ley que introduce modificaciones a la normativa que regula a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Con la votación de los últimos dos artículos pendientes, el texto quedó en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de su tramitación.

    La iniciativa busca ajustar el marco legal bajo el cual operan los clubes profesionales administrados como sociedades anónimas, incorporando cambios en materias de control, transparencia y relación con sus socios e hinchas. A lo largo de su tramitación, el proyecto ha enfrentado extensos periodos de pausa, indicaciones sustitutivas y modificaciones parciales que explican su prolongado recorrido legislativo.

    Con el despacho desde la Comisión de Constitución, el proyecto quedó a la espera de ser puesto en tabla para su discusión en la Sala del Senado. Uno de los puntos clave para su avance inmediato será definir si el texto debe o no pasar por la Comisión de Hacienda, instancia que podría extender nuevamente los plazos de tramitación.

    El senador Matías Walker, integrante de la comisión y uno de los impulsores del proyecto, sostuvo que el objetivo es que el proyecto pueda ser visto a la brevedad por la Sala. “Esperamos que no vaya a la Comisión de Hacienda y se ponga en tabla en la sala del Senado la próxima semana, para que luego la Cámara de Diputados lo ratifique en tercer trámite”, señaló el parlamentario.

    En ese contexto, Walker planteó la necesidad de que la iniciativa cuente con el respaldo del nuevo liderazgo del Ministerio del Deporte. El senador hizo un llamado explícito a la recientemente asumida ministra Natalia Duco para que continúe apoyando el proyecto, en línea con la postura que había mantenido su antecesor en el cargo.

    “Invitamos a la nueva ministra del Deporte a darle a este proyecto el mismo apoyo que le ha entregado Jaime Pizarro”, afirmó Walker.

    “Es muy importante que la ministra apoye todo lo que dice relación con el deporte recreativo. Tenemos uno de los índices de sedentarismo más altos del mundo, además de continuar el apoyo al Team Chile”, indicó el parlamentario.

