La reforma a la Ley de Sociedad Anónimas Deportivas inicia su discusión en el Senado, pero posterga su votación

La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales dio un primer paso este miércoles al ser discutida en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Sin embargo, no alcanzó a ser votada en particular, como estaba previsto.

La instancia fue presidida por la senadora Paulina Núñez e integrada por sus colegas Luciano Cruz-Coke, quien no estuvo presente, Luz Ebensperger, Alfonso de Urresti y Pedro Araya, y contó con la participación del ministro del Deporte Jaime Pizarro, por vía telemática.

Pasadas las 10.30, en la Sala número 10 de comisiones del Congreso Nacional, los parlamentarios analizaron esta reforma, que entre otras cosas busca separar las ligas de las federaciones y prohíbe la multipropiedad y la participación de representantes de jugadores en la administración de los clubes.

La senadora Núñez comenzó dándole la palabra al senador Matías Walker, autor del proyecto, a quien se le solicitó realizar un resumen del mismo. El parlamentario de Demócratas agradeció que la iniciativa, que cuenta con suma urgencia de parte del gobierno, fuese puesto en tabla.

“Este proyecto lo que hace es terminar con los conflictos de interés en el fútbol”, explicó el legislador que representa a la Región de Coquimbo, quien no dudó en manifestar que la actividad “ha tocado fondo”.

Walker explicó que se desechó la idea de que los socios fuesen dueños del 51% de los clubes, como propone el modelo alemán, debido a que se consideró que se entraba en una “discusión de derechos adquiridos” y la intención es simplificar el proyecto.

Luego, intervino el ministro Pizarro, quien recordó la deficiente fiscalización que hay sobre las instituciones del fútbol, lo que ha permitido conflictos de interés y otras anomalías. Asimismo, propuso que las ligas profesionales se constituyan bajo sociedad anónima cerrada, además de recalcar la importancia que el Ministerio del Deporte tenga mayores herramientas fiscalizadoras sobre estas entidades.

Las dudas

En tanto, Hugo Castelli, asesor legislativo del Mindep, precisó que en las indicaciones enviadas por el Ejecutivo participaron el Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero, además de manifestar que este proyecto también apunta a otras disciplinas que se han ido profesionalizando, como el rugby, además de mencionar la necesidad de aplicar el régimen de Federación Deportiva Nacional a la de Fútbol, para que puedan acceder a recursos para el balompié femenino y formativo.

Sin embargo, no se llegó a votar, pues se decidió recibir a una serie de actores para que entregaran sus puntos de vista en una próxima sesión dentro de dos semanas, atendiendo que varios de los miembros de la comisión no manejaban la totalidad de la información del proyecto. “No me atrevo a iniciar la votación sin escuchar a todos los actores que están solicitando ser oídos”, reconoció.

Posteriormente, los senadores mostraron sus aprensiones sobre las 45 indicaciones. La senadora Ebensperger solicitó la presencia de alguien que “explique cómo funciona el fútbol”, pues confesó no entender del todo cómo opera. Comparó el exitoso modelo de Deportes Iquique con las situaciones de Colo Colo y la U, afirmando que este proyecto “quiere matar a las sociedades anónimas”.

Así, el próximo martes 6 de mayo se volverán a reunir, con la presencia de nuevos invitados, como la CMF, el Sifup, Pablo Milad, No+ANFP, Juan Carlos Silva y Juan Tagle.

