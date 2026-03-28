Thomas Tuchel revela desconocida conversación con Marcelo Bielsa previo a su cruce: “Él me llamó hace unos meses”

Uruguay rescató un agónico empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley, en un partido que estuvo marcado por el enfrentamiento entre Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel.

Ambos entrenadores tuvieron un cruce luego de una violenta infracción de Ronald Araújo sobre Phil Foden, quien pocos minutos después debería abandonar el terreno por las molestias en su tobillo.

El alemán se acercó a la zona técnica charrúa y caminó hacia el rosarino, quien intentó estrecharle la mano. Sin embargo, el DT de los Tres Leones negó el gesto y lo comenzó a increpar. Le recriminó al rosarino, descolocado, la acción del defensor. Todo fue captado por la transmisión oficial.

La explicación de Tuchel

La efusiva reacción de Tuchel llamó la atención de la prensa inglesa. “Perdió los estribos. Estaba furioso y protestó al cuarto árbitro por el uso del VAR”, señaló, por ejemplo, The Sun.

Es por ello que el técnico alemán realizó una autocrítica por lo sucedido y reveló una conversación con Bielsa, donde este le aseguró que se tomarían en serio el amistoso ante Inglaterra. Eso sí, también cuestionó el arbitraje.

“Pensé que el VAR no funcionaba, la entrada a Phil Foden ni siquiera fue revisada. No puedo entender que una entrada así ni siquiera fuese revisada”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Fue un partido reñido y duro. Sabíamos que sería un rival difícil. Bielsa me llamó hace unos meses y me dijo que se lo tomarían muy, muy en serio y que alinearían al mejor equipo posible. Éramos conscientes de ello. Como pueden ver, por la forma en que hicieron los cambios, no estaban dispuestos a ceder en nada, así que fue difícil”, añadió.

También valoró la actuación de su equipo: “Estoy completamente satisfecho con nuestro desempeño. Me gustó cómo logramos poner en práctica la estructura. Lo intentamos una y otra vez, y creo que fuimos el mejor equipo en general”, cerró.

Bielsa, en tanto, también fue consultado por lo sucedido con Tuchel. Fiel a su estilo, prefirió no tocar el tema: “Inglaterra lleva 11 partidos bajo la conducción de un entrenador muy reconocido, al que le han renovado la confianza en su gestión para después del Mundial y no debe reducirse la valoración de su juego a la dinámica enorme que poseen los jugadores. Todos tienen gran recursos técnicos”, dijo.