Alexis Sánchez fue figura en el Arsenal. 80 goles y 45 asistencias en 166 partidos dan cuenta de una productividad espectacular y, sin dudas, del mejor momento futbolístico del Niño Maravilla en toda su carrera.

Por esos días, a Sánchez, literalmente, todo le salía bien. En los Gunners se sintió como en casa. Sus hinchas le demostraron absoluta devoción, al punto de que no pocos llegaron a postular que si extendía su permanencia había tenido una estatua en el predio en que se enclava el Emirates Stadium. Ese homenaje recibió, por ejemplo, Thierry Henry.

El Arsenal no olvida a Alexis Sánchez: recuerda el décimo aniversario de un momento icónico del Niño Maravilla

La partida al Manchester United, en 2017, rompió el idilio. Hasta ahora, hay fanáticos que no le perdonan el paso que dio. El club, sin embargo, prefiere quedarse con los buenos momentos. Los deportivos y los anecdóticos.

Entre estos últimos, los londinenses recuerdan uno en particular, a exactos diez años de que se produjera. "Regresa a este momento clásico de Alexis Sánchez en Goodison Park“, invita, a través de su cuenta oficial en la red social X.

En esa jornada, el Arsenal venció por 0-2 al Everton. Hacia el final de ese encuentro, Sánchez fue a buscar un balón sobre la línea lateral derecha del campo. Sin embargo, no alcanzó a evitar que traspusiera ese límite de la cancha.

Quick breather 😅



⏪ Rewind to this classic Alexis Sanchez moment at Goodison Park pic.twitter.com/dBJUN4FozW — Arsenal (@Arsenal) December 19, 2025

Lo divertido vino después. El chileno no pudo detener su carrera, que prolongó hasta llegar a la tribuna. Fue en ese momento en que decidió tomarse un respiro y permaneció, sonriente, en la butaca que eligió para descansar por un par de segundos. Los suficientes para inmortalizar la imagen.

La acción de Sánchez fue recibida con simpatía por los aficionados de Los Toffees, quienes celebraron la ocurrencia.

Aunque no marcó, ese día el tocopillano hizo de las suyas. Quien más sufrió con su velocidad y habilidad fue el argentino Ramiro Funes Mori, a quien le ganó casi todos los duelos que protagonizaron.

Danny Welbeck, en los 7′, y Álex Iwobi, en los 42′, anotaron los goles de la escuadra en la que brillaba el atacante nacional.