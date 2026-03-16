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    “Fue casi como jugar con uno menos”: prensa española ataca a Alexis Sánchez tras la goleada del Barcelona al Sevilla

    El Niño Maravilla fue uno de los principales apuntados por los medios deportivos ibéricos, en la caída por 5-2 de los andaluces frente a los blaugranas. Gabriel Suazo tampoco se salvó de los cuestionamientos.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alexis Sánchez, en el partido entre Sevilla y Barcelona.

    No fue una buena jornada para los chilenos del Sevilla. Más bien, la presentación de los jugadores nacionales con el conjunto andaluz, en la visita al Camp Nou, puede ser descrita como una tarde de pesadilla. En la casa del Barcelona, los blaugranas golearon por 5-2 a los nervionenses y los dejaron estancados en la parte baja de LaLiga.

    Posterior a la debacle frente a los catalanes, los medios españoles no tardaron en destruir en críticas a todo el plantel liderado por el DT Matías Almeyda. Precisamente, en esos cuestionamientos, la prensa ibérica se ensañó particularmente con la figura del Niño Maravilla, quien retornó al estadio del club con el que supo brillar hace casi 15 años.

    El Diario de Sevilla fue el más ácido con los reproches. En la crónica del compromiso, el citado portal barrió con el rendimiento que exhibió el oriundo de Tocopilla. "Con Alexis Sánchez muy lejos del nivel físico, en las antípodas de los tiempos en los que defendía la camiseta azulgrana, era casi como jugar con uno menos y eso en un campo tan grande equivale a facilitarle todos los caminos al cuadro anfitrión", escriben.

    Parecía un homenaje a Alexis Sánchezen su retorno al Camp Nou, pero el chileno iba a seguir hasta el final. Tal vez su entrenador pensaría que su recomendado estaba rindiendo a la perfección, pues de otra forma no se entiende esa persistencia en el error“, complementaron.

    Por otro lado, El Desmarque valoró la iniciativa del nortino, pero aún así mencionaron que no estaba para ser titular en este Sevilla. “Se lo dejó todo en lo físico, apretó al árbitro, animó a sus compañeros e intentó aportar, pero con balón, cuando el Barça apretaba, jugaba a otra velocidad -inferior-. No fue el peor, que no es poco”, señalaron, calificándolo con nota 3.

    De esta misma forma, Estadio Deportivo reconoció las ganas pero también incurrió en una evaluación negativa (nota 4): “Solo voluntad en su regreso al Camp Nou. Intentó entre líneas ejercer de enlace, pero le faltó chispa en todo momento para concretar sus intenciones”.

    Suazo no se salva

    Los esquirlas por la debacle del Sevilla ante Barcelona no solo salpicaron a Alexis Sánchez. En la zaga, Gabriel Suazo tampoco tuvo la mejor actuación y, por consiguiente, tampoco pudo rehuír de las críticas.

    El Desmarque fue el más severo, colocándole nota 2 al formado en Colo Colo. “El jugador que llegó en verano a Nervión se parece poco, o nada, al actual. El chileno completó otra primera mitad sin grandes méritos en defensa y sin acierto alguno en ataque. Se fue con amarilla", comentan.

    Gabriel Suazo fue titular en el Sevilla. Foto: sevillafc_eng

    Estadio Deportivo, por su lado, destacó levemente sus ganas al momento de proyectarse. “El peligro no llegó por su banda al empezar en el banquillo Lamine Yamal, lo que aprovechó para proyectarse en ataque y asociarse con Oso. Impreciso en el pase”, cierran.

    Tras estos dardos, el Sevilla debe lavar sus heridas y comenzar a sumar unidades si es que quiere escapar del riesgo del descenso en España. En la próxima fecha tendrán una oportunidad de oro: recibirán en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Valencia, un rival directo en la tabla de posiciones.

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