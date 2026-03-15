El crudo análisis de Matías Almeyda en el Sevilla: “El Barcelona juega para campeonar y nosotros, a otra cosa”. Foto: @sevillafc_eng

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, analizó la derrota por 5-2 ante el Barcelona en el Camp Nou y apuntó a los penales sancionados en contra como un factor que condicionó el desarrollo del partido, donde Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares.

“Es lo que podía llegar a suceder si no estás perfecto. Con dos penales en contra, 2-0 contra el Barcelona, es casi imposible de remontar. Aprovecharon situaciones por virtud y otras por errores propios. Hay que pensar en lo que viene. Uno juega para campeonar y nosotros para otra cosa”, señaló el técnico argentino.

🗣️ Las declaraciones del míster tras la derrota en Barcelona. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 15, 2026

Sobre las decisiones arbitrales, Almeyda evitó profundizar en la discusión. “Prefiero no valorar, si los cobraron es porque vieron infracción. No nos sorprende nada de ellos, por eso son los primeros y golean. Pero esos dos penales modifican totalmente los dos partidos. Tras el descanso no nos alcanzó con los cambios”, comentó.

El entrenador también se refirió al historial reciente del club en el recinto blaugrana. “Ya son 23 años de no ganar aquí. Sabíamos contra quién jugábamos pero tenemos que pensar en nuestra realidad, no en otra cosa”, dijo.

Respecto a la diferencia con el partido de la primera vuelta, donde el Sevilla ganó 4-1, explicó que el planteamiento inicial fue similar, aunque el desarrollo cambió tras las sanciones. “Intentamos hacer lo mismo con distintos intérpretes pero tácticamente todo se modifica con los dos penaltis”, apuntó.

Almeyda también abordó el regreso de Rubén Vargas, quien volvió a tener minutos. “No hay nada positivo en una derrota. Lo positivo es lo que viene para afrontarlo con tranquilidad e intentar volver a la senda de las victorias, no otra cosa. Fue bueno que regrese Rubén, es importante para nosotros y tenerle en este tramo final va a ser fundamental”, enfatizó.

Finalmente, comentó la decisión del Barcelona de dejar fuera del once inicial a Lamine Yamal. “Entraba dentro de las posibilidades. Han jugado cuatro partidos en once días y juegan otro torneo importante. Eran normales esas rotaciones pero incluso así tienen mucha calidad y jerarquía y la marcan con cualquier jugador”, cerró.