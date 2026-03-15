SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El crudo análisis de Matías Almeyda en el Sevilla: “El Barcelona juega para campeonar y nosotros, a otra cosa”

    El entrenador del conjunto andaluz intenta dar vuelta la página tras la goleada sufrida en el Camp Nou.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El crudo análisis de Matías Almeyda en el Sevilla: “El Barcelona juega para campeonar y nosotros, a otra cosa”. Foto: @sevillafc_eng

    El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, analizó la derrota por 5-2 ante el Barcelona en el Camp Nou y apuntó a los penales sancionados en contra como un factor que condicionó el desarrollo del partido, donde Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares.

    “Es lo que podía llegar a suceder si no estás perfecto. Con dos penales en contra, 2-0 contra el Barcelona, es casi imposible de remontar. Aprovecharon situaciones por virtud y otras por errores propios. Hay que pensar en lo que viene. Uno juega para campeonar y nosotros para otra cosa”, señaló el técnico argentino.

    Sobre las decisiones arbitrales, Almeyda evitó profundizar en la discusión. “Prefiero no valorar, si los cobraron es porque vieron infracción. No nos sorprende nada de ellos, por eso son los primeros y golean. Pero esos dos penales modifican totalmente los dos partidos. Tras el descanso no nos alcanzó con los cambios”, comentó.

    El entrenador también se refirió al historial reciente del club en el recinto blaugrana. “Ya son 23 años de no ganar aquí. Sabíamos contra quién jugábamos pero tenemos que pensar en nuestra realidad, no en otra cosa”, dijo.

    Respecto a la diferencia con el partido de la primera vuelta, donde el Sevilla ganó 4-1, explicó que el planteamiento inicial fue similar, aunque el desarrollo cambió tras las sanciones. “Intentamos hacer lo mismo con distintos intérpretes pero tácticamente todo se modifica con los dos penaltis”, apuntó.

    Almeyda también abordó el regreso de Rubén Vargas, quien volvió a tener minutos. “No hay nada positivo en una derrota. Lo positivo es lo que viene para afrontarlo con tranquilidad e intentar volver a la senda de las victorias, no otra cosa. Fue bueno que regrese Rubén, es importante para nosotros y tenerle en este tramo final va a ser fundamental”, enfatizó.

    Finalmente, comentó la decisión del Barcelona de dejar fuera del once inicial a Lamine Yamal. “Entraba dentro de las posibilidades. Han jugado cuatro partidos en once días y juegan otro torneo importante. Eran normales esas rotaciones pero incluso así tienen mucha calidad y jerarquía y la marcan con cualquier jugador”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSevillaMatías AlmeydaBarcelonaGabriel SuazoAlexis SánchezLaLIga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El rock intenso y desafiante de Hesse Kassel levanta polvareda en Lollapalooza

    De Chayanne a la ELO: la ecléctica y calurosa tarde de Cristóbal Briceño en el escenario de Lollapalooza

    Hay dos detenidos: PDI indaga homicidio de joven de 24 años en Curicó

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Candidato a la presidencia de Perú, Napoleón Becerra, fallece en accidente de tránsito en Huaytará

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

    Lo más leído

    1.
    Papelón: UEFA y Conmebol anuncian la cancelación de la Finalissima

    Papelón: UEFA y Conmebol anuncian la cancelación de la Finalissima

    2.
    “Nunca lo había visto jugar así”: Medvedev corta la racha de Alcaraz y enfrentará a Sinner en la final de Indian Wells

    “Nunca lo había visto jugar así”: Medvedev corta la racha de Alcaraz y enfrentará a Sinner en la final de Indian Wells

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Hay dos detenidos: PDI indaga homicidio de joven de 24 años en Curicó
    Chile

    Hay dos detenidos: PDI indaga homicidio de joven de 24 años en Curicó

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
    Negocios

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Con lágrimas por el debut: la emotiva reacción de Jhon Cortés tras la victoria de la U en Coquimbo
    El Deportivo

    Con lágrimas por el debut: la emotiva reacción de Jhon Cortés tras la victoria de la U en Coquimbo

    El crudo análisis de Matías Almeyda en el Sevilla: “El Barcelona juega para campeonar y nosotros, a otra cosa”

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Celta de Vigo en un duelo crucial por competencias internacionales

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    El rock intenso y desafiante de Hesse Kassel levanta polvareda en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    El rock intenso y desafiante de Hesse Kassel levanta polvareda en Lollapalooza

    De Chayanne a la ELO: la ecléctica y calurosa tarde de Cristóbal Briceño en el escenario de Lollapalooza

    Tyler, the Creator en Lollapalooza: el huracán californiano salda su deuda con Chile en un debut de alto voltaje

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
    Mundo

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Candidato a la presidencia de Perú, Napoleón Becerra, fallece en accidente de tránsito en Huaytará

    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra