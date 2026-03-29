La llamativa reflexión de Cristián Zavala tras el triunfo de Coquimbo Unido: “Teníamos que cobrar nuestra plata”

Coquimbo Unido lo dio todo para quedarse con el triunfo sobre Deportes Concepción en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El elenco pirata comenzó cayendo desde temprano con la anotación de Ignacio Mesías en los 6′.

Sin embargo, Francisco Salinas en los 77′ y Lucas Pratto en los 90+3′ terminaron por conseguir la victoria para los aurinegros y con ello tomarse venganza de lo ocurrido en la Liga de Primera, cuando los penquistas le arrebataron el invicto que arrastraban desde 2025.

Uno de los más contentos con este logro fue Cristián Zavala, quien fue escogido como el jugador del partido por la transmisión oficial del torneo.

“Entré de buena forma, me venía preparando para eso. Me sentí muy bien”, comentó el extremo quien ingresó en el segundo tiempo y entregó la asistencia en el empate parcial en diálogo con TNT Sports.

Tras alabar los piques por el sector derecho, indicó que “es un trabajo del profe también, estoy a un 60 por ciento de lo que sé que puedo lograr. Pero de ese 60 por ciento tengo que dar el 100. Es buena medida jugar 45 minutos y después tomar ritmo”, expuso el futbolista.

“Es una idea nueva, el profe trae otra idea. Son compañeros nuevos también. Jugamos como campeón todo este año y tenemos que reafirmarlo”, agregó más adelante.

“De a poco nos vamos soltando, agarrando una racha de triunfos en la copa o la liga nos irá mejor”, aseguró pensando en lo que se viene en el resto de la temporada.

La llamativa reflexión de la revancha

Además, Cristián Zavala se dio el tiempo para hablar de la venganza deportiva que se tomaron después de que Deportes Concepción les quitara una extensa racha invicta como locales por la quinta fecha de la Liga de Primera.

“Fue el equipo que nos quitó el invicto en casa”, recordó. “Y una de las cosas que se habló en el camarín era que teníamos que cobrar nuestra plata y ganarles con nuestra gente”, añadió a continuación.

Ahora, Coquimbo Unido comenzará en las próximas semanas un apretado calendario ya que deberá competir en la Copa Libertadores como parte del Grupo B junto a Deportes Tolima, Universitario y Nacional de Uruguay.

“Está complejo, vamos a entrenar todo el mes sin parar”, reconoció. “Eso es lo bueno de estar en Copa. Estamos entrenando muy bien, ojalá se nos dé un buen año”, cerró Cristián Zavala.

Por lo pronto, Coquimbo Unido deberá preparar su próximo encuentro por la octava fecha del campeonato nacional. El viernes 3 de abril tienen que recibir a Cobresal en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 17.30 horas.