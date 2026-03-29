Máximo goleador en Uruguay: Salomón Rodríguez continúa con su renacer y anota un doblete para Montevideo City Torque

Salomón Rodríguez deja atrás su opaco paso por Colo Colo y levanta cabeza. El delantero charrúa se reencontró con su mejor nivel en Montevideo City Torque, donde se ha transformado en un jugador clave. Este sábado anotó un doblete en la derrota ante Nacional, por 3-2.

El atacante de 26 años marcó la apertura de la cuenta recién iniciado el partido. A los 4′, recibió un centro desde la derecha y anticipó a la defensa para anotar de cabeza.

Sin embargo, el Bolso logró remontar gracias a un doblete de Maximiliano Gómez (33′ y 35′) y otro tanto de Gonzalo Carneiro (41′).

No obstante, Rodríguez, de penal, anotó su segundo gol personal en el 59′. La anotación le dio esperanzas a su escuadra, pero no alcanzó y sufrieron una dura derrota de local, en el Estadio Charrúa.

Con este resultado, tras nueve jornadas del Torneo Apertura de Uruguay, Montevideo City Torque se estancó en la quinta ubicación, con 14 unidades, a cinco del líder Peñarol, que tiene un partido menos.

El equipo del delantero se mantiene en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el presente del futbolista que pertenece al Cacique es de lo más destacado del campeonato. Con seis goles en ocho partidos, comanda el listado de goleadores junto a Matías Arezo.

Retoma su mejor nivel

Rodríguez llegó a Montevideo City Torque en calidad de préstamo, procedente de Colo Colo. El atacante tuvo un deslucido 2025 en Macul, donde anotó apenas tres goles en 26 encuentros, viéndose relegado lejos de los planos estelares.

Es por ello que retornó al fútbol charrúa, logrando retomar su mejor nivel. Su cesión, que tiene opción de compra, es por todo 2026. “Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, aseguró Aníbal Mosa cuando se concretó la salida de Rodríguez de Macul.

Y si bien debe retornar al final de la temporada al Cacique para cumplir con el resto de su vínculo, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2027, su buen desempeño podría significar que Montevideo City Torque active la opción de compra.