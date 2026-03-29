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    “No es divertida para mí”: Max Verstappen sacude a la Fórmula 1 con una inesperada amenaza sobre su retiro

    A raíz de los cambios en el reglamento y su pobre inicio de temporada con Red Bull, el neerlandés realizó una declaración en la que exhibe toda su frustración.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Max Verstappen amenaza con un posible retiro de la Fórmula 1. Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed. HAMAD I MOHAMMED

    Pese a que el joven Kimi Antonelli volvió a hacer historia al alzarse como el flamante vencedor en el Gran Premio de Japón, los focos rápidamente se dirigieron hacia la figura de Max Verstappen, quien no logra levantar su rendimiento en la máxima categoría del automovilismo.

    El neerlandés terminó en una magra octava casilla en el circuito de Suzuka, extendiendo su mal inicio de temporada: en Australia finalizó 6°, mientras que en China remató en el puesto 16°.

    Es a raíz de este mal nivel que el otrora tetracampeón encendió las alarmas de la Fórmula 1. En su diálogo con el medio De Telegraaf, el piloto de Red Bull realizó una declaración que puede interpretarse como la amenaza de un inminente retiro del ‘Gran Circo’.

    “Hay vida más allá de la F1. Quiero estar aquí para divertirme y no me divierto. No es por la P8, esto es anti-conducción. No es lo que quiero hacer“, dijo el corredor europeo, quien volvió a manifestar su disgusto por el cambio de reglamento que sacudió a la competición a inicios del 2026.

    Max Verstappen no está a gusto con el reglamento de los monoplaza en la temporada 2026. Getty Images

    Mad Max luce insatisfecho con el panorama actual del certamen de motores, por lo que no es de extrañar que comience a buscar otros caminos en las 24 horas de Nürburgring o Le Mans. “Me pregunto si vale la pena o disfruto más estando con mi familia y amigos. La F1 no es divertida para mí en este momento, no seré el único que lo piensa. Si estás fuera de casa 22 carreras tiene que ser por algo que te guste. Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedaré sin hacer nada. No quiero que la gente se sienta mal por mí“, puntualizó.

    Pese a que se abre un escenario de incertidumbre total sobre el rumbo que tomará su carrera en los próximos meses, Verstappen sigue con chances de dar vuelta el panorama en la Fórmula 1 y acercarse a Antonelli, quien lidera la tabla bajo el alero de Mercedes. Apenas van tres carreras en el calendario y el Gran Premio de Miami asoma como la oportunidad de recuperar la gloria que alguna supo conquistar.

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