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    Max Verstappen vuelve a disparar contra los nuevos autos: “Acabarán arruinando la Fórmula 1″

    El tetracampeón del deporte motor criticó el estado actual de la competencia en el primer año del cambio de normativa. Ello, tras retirarse en el Gran Premio de China por problemas técnicos.

    Por 
    Diego Donoso
    El piloto debió abandonar el GP de China. Foto: Getty Images.

    Una nube negra se posa sobre Red Bull y Max Verstappen en la Fórmula 1. El auto del neerlandés sufrió problemas técnicos el fin de semana en el Gran Premio de China, lo que llevó al piloto a calificar su experiencia en el sprint del sábado como un “desastre”.

    Los problemas no terminaron allí. En la jornada de este domingo el monoplaza de Red Bull volvió a fallar y obligó a que el tetracampeón se retirara de la carrera. Al finalizar el evento, Verstappen reveló que su bólido tuvo dificultades con el sistema de refrigeración.

    Hay mucho que aprender. Definitivamente no es donde queremos estar, pero también sé que el equipo lo está dando todo", advirtió Verstappen.

    El de 28 años ocupa la octava posición en la clasificación general tras las dos primeras largadas, suma ocho puntos y está lejos de los 51 que posee George Russell como líder.

    El competidor aprovechó para volver a criticar los cambios en las regulaciones de los autos de esta temporada. “Espero que no piensen así en la FOM y la FIA (organismos que publicitan y dirigen el campeonato), porque acabarán arruinando a la F1. Les pasará factura“, afirmó luego de abandonar el circuito en Shanghái.

    La furia de Verstappen

    El neerlandés pidió cambios para la nueva forma de conducir. Foto: Getty Images.

    El corredor de la escudería austriaca cuestionó la forma en que se definieron las modificaciones al reglamento. “La mayoría debe ponerse de acuerdo para cambiar cosas, pero es una cuestión política. Algunos sienten que tienen ventaja. Entiendo que quieran aprovecharla, pero no es bueno para el deporte“, comentó.

    “A la mayoría de pilotos no les gusta, a los aficionados tampoco. Quizá a otros, pero no entienden de carreras. Ojalá podamos cambiar", dijo para incentivar una rectificación para la campaña 2026.

    Su molestia no terminó allí, pues insistió en apuntar contra sus rivales, dejando una clara alusión a Mercedes. “Algunos dicen que es fantástico porque ganan carreras y es comprensible. ¿Por qué van a renunciar a la ventaja? Nunca saben cuando podrán volver a ganar“, cerró.

    Más sobre:Fórmula 1Gran Premio de ChinaMax VerstappenKimi AntonelliGeorge RussellRed Bul

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