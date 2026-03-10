No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

El tetracampeón de la Fórmula 1 estará en las 24 horas de Nürburgring.

La temporada de la Fórmula 1 no inició de la mejor forma para Max Verstappen. En la qualy 1, el piloto tuvo un accidente debido a un bloqueo de sus ruedas traseras en la primera curva, por lo que impactó su auto contra el muro.

El infortunio le llevó a comenzar como vigésimo en el Gran Premio de Australia, carrera que abrió la temporada de la Fórmula 1 el domingo pasado. A pesar de comenzar desde los últimos lugares, consiguió quedar sexto en Melbourne con 54 segundos por detrás del ganador, George Russell.

El neerlandés era uno de los favoritos para ganar la primera competencia del año, pero no cumplió con las expectativas. Sin embargo, el piloto de Red Bull hizo noticia por otro motivo al inicio de esta semana: anunció que participará de las 24 horas de Nürburgring.

El cuatro veces campeón del mundo utilizará un Mercedes AMG GT en la prueba de mayo de este año, la cual se realiza en las montañas de Eifel en Alemania.

Un deseo de Verstappen

El corredor hará realidad uno de sus anhelos. “Nürburgring es un lugar especial, ha estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy encantado de que ahora podamos hacerlo realidad", contó Verstappen en un comunicado del equipo.

🚨 | Así presentaron el Mercedes AMG de Max Verstappen para las 24h de Nürburgring.



AL FIEL ESTILO RED BULL.👊🦁 pic.twitter.com/rN5NtbLB8Y — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) March 9, 2026

Incluso, reveló que lleva preparándose desde hace un tiempo para hacerlo. “El año pasado obtuve mi licencia DMSB (requerida para eventos en Alemania) para el Nordschleife y pude participar en la NLS9, que ganamos”, afirmó el de Red Bull.

Verstappen cambiará la F1 por el torneo de resistencia por un día. En Nürburgring, estará en la disputa de 24 horas ininterrumpidas recorriendo los 25 kilómetros, los cuáles se dividen entre la pista moderna y Nordschleife, conocido como el “inferno verde”.

La figura del deporte motor tendrá de compañeros en esta experiencia al piloto español Daniel Juncadella, el austriaco Lucas Auer y el francés Jules Gounon; quienes intercambiarán el auto para descansar entre sí.

La compleja largada sobre las montañas alemanas se celebrará el 16 y 17 de mayo, justo entre el Gran Premio de Miami y el de Canadá del mismo mes.