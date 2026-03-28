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    Natalia Duco visita las dependencias de la Comisión Nacional de Control de Dopaje

    La ministra del Deporte tuvo un encuentro con el organismo: "Con el fin de generar alianzas y trabajar de manera coordinada en las materias que competen a ambas instituciones”, informó el Mindep.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La ministra Natalia Duco visitó la Comision Nacional de Control de Dopaje. Foto: @mindep (Instagram).

    La ministra del Deporte, Natalia Duco, visitó las dependencias de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD). Ahí, la jefa de cartera lideró una reunión con el organismo.

    El objetivo de la secretaria de Estado fue interiorizarse al proceso de trabajo que desarrolla la entidad. “La ministra del Deporte, Natalia Duco, visitó las dependencias de la CNCD con el objetivo de conocer de cerca sus procesos operativos, recorrer las instalaciones y saludar a sus funcionarios”, informó la cuenta del Mindep en Instagram.

    Esto con el fin de generar alianzas y trabajar de manera coordinada en las materias que competen a ambas instituciones”, añadió.

    Duco y su historial con el dopaje

    En febrero de 2019, tras meses de espera, Duco fue sancionada por dopaje con tres años de suspensión luego de arrojar un positivo por GHRP-6, un estimulante de la hormona de crecimiento.

    El castigo de la lanzadora de bala recibió un durísimo golpe para su carrera, siendo desterrada de las pistas. La sanción también borró su último récord chileno en la disciplina (19,02).

    Después de enfrentar poco después el repentino fallecimiento de su entrenadora Dulce Margarita García, la vida de la deportista tomó un giro. Terminó sus estudios de psicología, ganó el concurso televisivo de cocina MasterChef y participó en diversos programas, campañas y actividades con municipalidades.

    Al cumplir su sanción por dopaje, volvió con una plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y un oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción, participó en los Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Olímpicos de París, donde le puso punto final a su carrera como atleta.

    Durante 2024 y 2025, el Instituto Nacional de Deportes la escogió como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares. “Su labor fue excelente. Vi en terreno su buena conexión con la gente y cómo logra inspirar con su ejemplo”, recordó Israel Castro, exdirector del IND.

    Su carisma, buena llegada con la gente y su conocimiento acabado del sistema deportivo fueron factores que pesaron más que la sanción que cumplió por dopaje, al momento de ser elegida por el Presidente electo José Antonio Kast para encabezar el Ministerio del Deporte, a partir del 11 de marzo. Sin embargo, su designación no estuvo exenta de polémicas y desató múltiples cuestionamientos por su dopaje positivo.

    Más sobre:PolideportivoMindepMinisterio del DeporteNatalia DucoCNCDComisión Nacional de Control de Dopaje

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