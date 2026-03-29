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    Los pilotos de la F1 se lanzan contra la FIA y exigen mayor seguridad tras impactante accidente de Bearman en Japón

    Oliver Bearman se estrelló a 305 km/h al intentar evitar un choque con Franco Colapinto producto del diferencial de velocidad, implementado durante esta temporada. Diferentes figuras solicitan una revisión en la nueva normativa.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Oliver Bearman protagonizó un impactante accidente en la F1.

    Kimi Antonelli hizo historia al convertirse en el piloto más joven en liderar en la Fórmula 1, luego de ganar el Gran Premio de Japón. El italiano fue el protagonista de la jornada, pero no fue el único que se llevó los reflectores. El impactante accidente de Oliver Bearman generó preocupación.

    El conductor de Haas salió disparado de la pista y su monoplaza se estrelló con las barreras, desatando inquietud en todos los presentes en el circuito de Suzuka. El piloto de 20 años salió cojeando y resultó con algunos moretones, pero ileso. Nada de gravedad.

    Fue un momento aterrador, pero todo está bien, que es lo principal. La adrenalina está disminuyendo un poco, así que el viaje de regreso a casa será largo, pero estoy perfectamente”, aseguró Bearman tras el incidente.

    El piloto se estrelló a 306 km/h, sufriendo un impacto de 50 G. El accidente se originó luego de evitar una colisión con Franco Colapinto cuando intentaba superarlo. El argentino iba a una velocidad considerablemente menor.

    La diferencia de velocidades se originó luego de que Bearman justo desplegara la potencia eléctrica adicional (modo turbo o boost), una modalidad implementada en la presente temporada que provoca desigualdades de unos 50 km/h.

    El argentino, en tanto, iba notoriamente más lento al haberse agotado su batería. Fue un reflejo de las consecuencias de la gestión de la energía eléctrica bajo la nueva normativa, algo que había sido advertido por diferentes pilotos y especialistas.

    Las críticas de los pilotos por el nuevo reglamento

    Ayao Komatsu, director de Haas, fue tajante al ser preguntado sobre si Bearman tuvo suerte: “Sí, podría haber sido mucho peor. Me alegro de que no se haya roto nada. Hemos estado hablando de velocidad de aproximación, y ahora que ha ocurrido este accidente, no podemos ignorarlo. La seguridad siempre debe ser lo primero”, indicó.

    En tanto, múltiples pilotos se lanzaron contra la FIA. Carlos Sainz (Williams) aseguró que se deben tomar medidas: “Les hemos estado advirtiendo sobre la posibilidad de que esto ocurra”, dijo tras el accidente.

    “Tuvimos suerte de que hubiera una vía de escape. Ahora imaginen ir a Bakú, Singapur o Las Vegas y tener este tipo de velocidad de aproximación y choques junto a los muros. Hemos advertido a la FIA que estos accidentes van a ocurrir con frecuencia con este reglamento y que necesitamos cambiar algo pronto si no queremos que sucedan”, añadió.

    Lando Norris (McLaren), actual campeón de la F1, había advertido sobre la posibilidad de accidentes tras el GP de Australia: “Es un caos, vas a tener un gran accidente, lo cual es una pena. Estás conduciendo y nosotros somos los que estamos esperando a que pase algo y a que algo salga terriblemente mal. No es una situación agradable, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora”, indicó en el inicio de la temporada.

    Por su parte, la FIA emitió un comunicado señalando que el reglamento será revisado previo al GP de Miami: “Se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes”, indicó el organismo.

    “La FIA seguirá trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA”, complementó el ente rector.

    Más sobre:Fórmula 1F1MotorsportAutomovilismoGran Premio de JapónJP de JapónOliver BearmanFranco ColapintoFIA

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