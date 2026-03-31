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    La dura confesión de Marcelo Bielsa a meses del Mundial: “Mi gestión en Uruguay fue perdiendo valor”

    El técnico rosarino agregó que "el juego fue perdiendo brillo" y que la goleada sufrida ante Estados Unidos "fue la base para mostrar el descontento hacia mí".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Marcelo Bielsa evaluó su gestión al mando de Uruguay. Foto: @Uruguay.

    Han pasado cuatro meses desde que Estados Unidos goleó a Uruguay por 5-1 y esa derrota aún le duele a su técnico, Marcelo Bielsa. Ni siquiera el empate ante Inglaterra, con esos finales que exudan épica, tan propios de la Celeste, levantó el animo del adiestrador rosarino.

    Ese derrota fue la base para mostrar el descontento hacia mi. Se pasó a observar mi gestión de otra manera. Una derrota como esa no pasa desapercibida”, reconoció el estratega. Y acto seguido, realizó un duro balance de su gestión al mando de la oncena rioplatense.

    “El comienzo de mi trabajo fue positivo, al igual que la Copa América. En las Eliminatorias estuvimos a un punto de ser terceros, que lo podríamos haber conseguido contra el último de las posiciones en la fecha final (Chile). El juego fue perdiendo brillo. Al principio jugamos buenos partidos contra grandes rivales y luego mi gestión fue perdiendo valor”, confesó.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Marcelo Bielsa lanza dura confesión antes del inicio del Mundial

    Y el autoflagelo continuó. Bielsa aseveró que “para sintetizar, mi gestión fue de más a menos. La parte positiva del comienzo, brilló por los partidos con Argentina, Brasil y la Copa América. Y la parte final, que tuvo partidos buenos, no fueron considerados por la calidad de los rivales”.

    Su ánimo era tan bajo que el hombre que dirigió a Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010 no se aventuró a dar un pronóstico de cómo le irá a Uruguay en la cita planetaria que se jugará en Norteamérica a mediados de este año.

    En el fútbol no se puede imaginar ni predecir los resultados. Se pueden hacer hipótesis que tienen que ver con las intenciones, el deseo o la ilusión, pero no se puede anticipar resultados o posiciones. Predecir ubicaciones va en sentido contrario de lo que es el fútbol. Por supuesto que yo pienso que Uruguay tiene jugadores valiosos para competir y evolucionar dentro de la Copa del Mundo”, expresó.

    Finalmente, el entrenador habló de Argelia, el rival que enfrentará en la tarde de este 31 de marzo, a las 15:30 horas, e hizo una singular comparación con su anterior rival, los ingleses. “Son dos equipos europeos, porque tanto los jugadores de Argelia como los de Inglaterra juegan en Europa. Creo que los jugadores de Argelia son menos vertiginosos y con más pausa en servicio de su selección”, señaló.

    Más sobre:Marcelo BielsaBielsaUruguayMundialFútbol+Fútbol Internacional

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