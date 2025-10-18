Ni podio ni millonario premio: Colo Colo cae ante Ferroviária en la Copa Libertadores femenina y rompe su largo invicto

Las albas no pudieron ante las brasileñas y terminaron cuartas en la Copa. Foto: @LibertadoresFEM.

Colo Colo llegaba a disputar el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina sin haber perdido un partido ni recibido goles en su portería en tiempo regular (cayó en semifinales ante Deportivo Cali por la vía de los penales).

Pero este invicto le duró menos un minuto ante Ferroviária. Una pelota que se pierde en el centro del campo, las chilenas reclamaron una falta, y tras una buena habilitación, Katiuscia Fernandes abre la cuenta para las brasileñas. El tanto terminó decidiendo el duelo y determinando el tercer lugar en el torneo.

Sin solución

El gol desarmó a las jugadoras del Cacique. Si bien recuperaron rápido el control del balón, las paulistas basaron su juego en un buen orden defensivo y en las rápidas reconversiones hacia el arco defendido por Ryann Torrero.

El libreto fue mermando el juego de las chilenas e incluso permitió que la escuadra de Araraquara se generara nuevas opciones: Julia Beatriz tuvo en dos oportunidades la chance de aumentar el marcador.

La tónica se mantuvo y, finalmente, se tradujo en una situacipon clave: la goleadora alba, Mary Valencia, terminó siendo anulada. Tanto así que la adiestradora Tatiele Silveira la reemplazó en el minuto 68 y buscó una alternativa con el ingreso de María José Urrutia.

Sin caminos para llegar al arco rival, las Albas optaron por un argumento tan predecible como neutralizable: los centros al área. No el despliegue de Yanara Aedo ni la combatividad de Urrutia alcanzaron para ilusionarse con forzar la definición desde los doce pasos.

Colo Colo se queda fuera del podio del torneo continental y también una marca de larga data. Desde octubre del año pasado, también la Copa, que las mujeres del conjunto popular no caían derrotadas. Habían conseguido 36 victorias y un empate antes del choque con las brasileñas.

Al margen de lo deportivo, el Cacique tampoco pudo sumar los los 250 mil dólares que se otorgaban al tercer lugar.