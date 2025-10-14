SUSCRÍBETE
El Deportivo

El millonario premio que se juega Colo Colo en la Copa Libertadores femenina

Las albas consiguieron avanzar a las semifinales de la competencia y lucharán por el paso al partido definitorio contra Deportivo Cali.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
El millonario premio que se juega Colo Colo en la Copa Libertadores femenina.

Colo Colo está cada vez más cerca de sumar una alegría en su centenario. El cuadro femenino del club consiguió este fin de semana avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores después de imponerse por 1-0 a Libertad de Paraguay con el solitario gol de Mary Valencia.

Ahora, el sueño de volver a conquistar la competencia se ve cada vez más cerca. En especial después de la campaña que han sostenido a lo largo del torneo.

El conjunto dirigido por la brasileña Tatiele Silveira ganó su grupo venciendo en los tres duelos que disputó y sin recibir goles en contra, unos registros que alimentan la idea de poder conseguir por segunda vez el trofeo, tal como ocurrió en 2012.

Ante esta posibilidad, el plantel albo debe alistarse para el que será su próximo desafío copero. Este miércoles, a partir de las 16.00 horas de Chile, se medirán contra Deportivo Cali.

Colo Colo jugará las semifinales de la Copa Libertadores femenina. . Por @LibertadoresFEM

Un millonario premio en disputa

Gracias a la campaña que ha venido haciendo el equipo, Colo Colo ya aseguró un monto de 50 mil dólares por ser parte de la fase de grupos de la competición. Además, podrá sumar otras importantes cifras, pues la Conmebol entregará premios económicos a las instituciones que completen el podio.

De esta manera, el cuadro que se corone campeón de la Copa Libertadores femenina se llevará dos millones de dólares. El segundo lugar, por su lado, se llevará otros 600.000 dólares. El tercer puesto, en tanto, se irá con un cheque por US$250.000.

El orgullo de Silveira

La entrenadora brasileña Tatiele Silveira ha sido una de las claves de este Colo Colo para brillar no solo en la competencia local, sino también en el plano internacional.

En la espera del que será el duelo contra Deportivo Cali, la estratega dio cuenta de cómo fue la charla en el entretiempo para conseguir superar a Libertad y dar un paso más hacia el trofeo.

“Intensa, yo siento que así son los partidos de cuartos de final. Mucho respeto, mucho detalle, mucho estudio, sentí a los dos equipos muy tensos. Las chicas estaban un poco ansiosas, pero siento que es parte de estos partidos. Como comentaba, son partidos diferentes y se notó. Sentí que teníamos más posesión y oportunidades pero nos faltaba el detalle de ser un poco más letales”, comenzó analizando en diálogo con Contragolpe.

Además, manifestó sentirse “orgullosa por este grupo, por el trabajo de las chicas, por la disciplina y el esfuerzo. Por todo el sacrificio. No se gana en dos días, es una construcción desde Chile y desde las copas anteriores. Hoy nos sentimos valoradas por nuestro club y nuestra gente, y feliz por entregarle estas alegrías de vuelta”.

“Es un sentimiento de mucho orgullo el poder representar a este club y aportar al fútbol femenino chileno, porque esto es a nombre de todos. No ganamos solamente en Colo Colo, gana el fútbol femenino de Chile. Sé todo el sacrificio de las chicas que año a año han buscado estructura, respeto, valoración, reconocimientos y siento que Colo Colo dentro de los cuatro mejores equipos de Sudamérica valoriza al fútbol femenino chileno”, destacó Tatiele Silveira.

