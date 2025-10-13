Manley Clerveaux es uno de los jugadores de mayor proyección en las divisiones inferiores de Colo Colo. En marzo, de hecho, el delantero haitiano fue considerado por Jorge Almirón para un duelo frente a San Felipe, por la Copa Chile. A fines de septiembre, sumó dos minutos en la goleada alba sobre Deportes Iquique, ahora bajo la tutela de Fernando Ortiz.

El sábado, el atacante fue la figura de la victoria sobre Cobresal, en un partido por la categoría Sub 20, en la que anotó un gol. Sin embargo, cuando debía comparecer ante la transmisión del encuentro, declinó la propuesta: había sido víctima de repudiables actos de racismo provenientes del sector en que se ubicaban los hinchas del equipo minero. Contados, por cierto, considerando que el público era escaso.

Racismo en el Fútbol Joven: Colo Colo y Cobresal condenan ataque contra Manley Clerveaux

En la transmisión que se realiza por las plataformas oficiales de los albos se dio cuenta de las razones que llevaron al delantero a no prestar declaraciones. El ariete esgrimió que el sector en que tendría que comparecer era cercano al que ocupaban sus agresores.

Tras el triunfo de Colo-Colo sub 20 contra Cobresal, la figura del partido Manley Clerveaux NO participó en la entrevista



Hubo insultos por parte de la barra de Cobresal contra el futbolista del cacique



Siempre vamos a repudiar cualquier tipo de discriminación racial pic.twitter.com/3kaD6rOuVO — Hanti (@Hanti09) October 11, 2025

Los clubes condenaron la situación. "El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad“, sostiene la entidad de El Salvador. ”Cobresal reafirma su compromiso con el respeto, la formación de valores y el juego limpio en todas sus categorías", añade.

Los albos, en tanto, agradecen el respaldo y valoran la actitud de la delegación nortina. “Aclaramos que la situación de referencia se produjo desde el público presente en el partido entre ambos clubes en su categoría Sub 20, mientras la delegación deportiva de Deportes Cobresal mantuvo absoluto respeto con todos los involucrados y ofreció disculpas a través de su cuerpo técnico y jugadores”, puntualizan.

“Entendemos el Fútbol Joven como una oportunidad para generar espacios de respeto donde primen los valores deportivos en el contexto de una competencia sana y formadora”, concluyen.