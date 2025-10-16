SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Las Albas no lograron llegar a la final de la Copa Libertadores femenina. La referente del equipo de Tatiele Silveira lamentó la caída frente a Deportivo Cali por una particular razón.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Yanara Aedo, en la Copa Lbertadores (Foto: @ColoColoFem,X).

Colo Colo se despidió de la Copa Libertadores femenina en las semifinales. Las Albas cayeron en la definición por lanzamientos penales ante Deportivo Cali y dejaron escapar la ilusión de repetir la hazaña que habían logrado en 2012, cuando levantaron el trofeo continental.

La decepción entre las dirigidas por Tatiele Silveira es natural. Por un lado, por la ilusión que se escapaba. Por otro, por un particular motivo: el fallido intento por contribuir, en alguna medida, a salvar un año particularmente duro para el Cacique.

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Yanara Aedo es la principal referente del equipo de Macul, que buscará consuelo en la disputa por el tercer puesto frente a Ferroviaria. En esa condición, realizó un balance de la participación de la escuadra popular en el torneo continental.

La mediocampista agradeció el respaldo que recibieron durante el certamen, aunque se detuvo particularmente en el elemento que le produjo mayor decepción. "Internamente, queríamos devolverle a los hinchas de Colo Colo lo que no han tenido durante el año: que pudieran sentirse un poquito más contentos en el centenario“, lamentó.

Yanara Aedo, en la Copa Libertadores (Foto: @ColoColoFem,X).

De igual forma, terminó valorando el respaldo institucional. “El club se dio cuenta de que con todo el apoyo que nos dieron nosotras conseguimos resultados. Ojalá el apoyo siga y se mantenga”, afirmó.

Eso sí, terminó lamentando haber perdido la opción de luchar por el trofeo. “Nuestra meta era venir a buscar la copa y devolver Colo Colo donde se merece, pero hoy las rivales saben que cuando te toca Colo Colo en el grupo, te toca un rival muy copero. Vamos a salir a pelear por el tercer puesto”, sentenció.

Más sobre:Colo ColoYanara AedoCopa LibertadoresCopa Libertadores femenina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado
Chile

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude
Negocios

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Nestlé anuncia planes de despidos masivos y el mercado respalda la medida

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”
Cultura y entretención

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo