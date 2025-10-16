Colo Colo se despidió de la Copa Libertadores femenina en las semifinales. Las Albas cayeron en la definición por lanzamientos penales ante Deportivo Cali y dejaron escapar la ilusión de repetir la hazaña que habían logrado en 2012, cuando levantaron el trofeo continental.

La decepción entre las dirigidas por Tatiele Silveira es natural. Por un lado, por la ilusión que se escapaba. Por otro, por un particular motivo: el fallido intento por contribuir, en alguna medida, a salvar un año particularmente duro para el Cacique.

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Yanara Aedo es la principal referente del equipo de Macul, que buscará consuelo en la disputa por el tercer puesto frente a Ferroviaria. En esa condición, realizó un balance de la participación de la escuadra popular en el torneo continental.

La mediocampista agradeció el respaldo que recibieron durante el certamen, aunque se detuvo particularmente en el elemento que le produjo mayor decepción. "Internamente, queríamos devolverle a los hinchas de Colo Colo lo que no han tenido durante el año: que pudieran sentirse un poquito más contentos en el centenario“, lamentó.

Yanara Aedo, en la Copa Libertadores (Foto: @ColoColoFem,X).

De igual forma, terminó valorando el respaldo institucional. “El club se dio cuenta de que con todo el apoyo que nos dieron nosotras conseguimos resultados. Ojalá el apoyo siga y se mantenga”, afirmó.

Eso sí, terminó lamentando haber perdido la opción de luchar por el trofeo. “Nuestra meta era venir a buscar la copa y devolver Colo Colo donde se merece, pero hoy las rivales saben que cuando te toca Colo Colo en el grupo, te toca un rival muy copero. Vamos a salir a pelear por el tercer puesto”, sentenció.