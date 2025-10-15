SUSCRÍBETE
El Deportivo

Quién es Tatiele Silveira, la brasileña que tiene a Colo Colo soñando con su segunda Copa Libertadores femenina

La entrenadora llegó al Cacique en 2023, tras una extensa y exitosa carrera en su país. Desde su arribo a Santiago, las albas han dominado la escena local. Hoy buscan dar el batacazo continental.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Quién es Tatiele Silveira, la brasileña que tiene a Colo Colo soñando con su segunda Copa Libertadores femenina. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Colo Colo vuelve a soñar en grande. En Argentina, el equipo femenino del Cacique vive una Copa Libertadores perfecta: invictas, con cuatro victorias en la misma cantidad de partidos y una ilusión que crece. El miércoles, las albas buscarán el paso a la final, cuando enfrenten a Deportivo Cali. Detrás del brillo en la cancha, hay una mente que ha transformado al equipo. Tatiele Silveira, tiene 43 años, nació en Porto Alegre y hoy es una de las entrenadoras más influyentes del fútbol sudamericano.

Su historia con el club chileno comenzó a mitad de 2023, cuando en Macul decidieron apostar por una DT extranjera para renovar su proyecto. Hasta entonces, Silveira solo había dirigido en Brasil. Claro que su nombre ya era sinónimo de éxito. En 2019 se convirtió en la primera mujer en ganar el Brasileirao femenino, con Ferroviária, y ese mismo año alcanzó la final de la Libertadores.

Desde que viajó a Chile, Colo Colo femenino no ha parado de ganar. Cerró el 2023 con el título nacional y repitió la corona en 2024. Ahora acumula la impresionante racha de 36 triunfos consecutivos, la mejor marca de Sudamérica y la segunda a nivel mundial, solo por detrás del Lyon (41). “Llegamos a la Copa Libertadores para jugar seis finales. Ya logramos cuatro. Ahora pensamos en la semifinal, nos tenemos que preparar mentalmente para llegar muy fuertes a ese partido”, declaró tras la clasificación.

El método Tatiele

El sello de Silveira está en la construcción colectiva, en el control de los detalles y en un manejo emocional del clima interno del equipo. Sus arengas previas a los partidos, grabadas por las propias jugadoras y viralizadas en redes, muestran una energía contagiosa. “Aquí me reencanté con el fútbol gracias a ella y al cuerpo técnico. Todos confían en mí. Mis compañeras también, se nota la unión que tenemos. El ambiente que hay en Colo Colo ahora es impresionante”, contó la volante Yenny Acuña, una de las figuras del plantel.

Ese factor humano ha sido fundamental. La DT brasileña logró establecer un sentido de pertenencia. “Buscamos subir el nivel cada año. Podemos disfrutar este momento, pero sabemos que queremos mucho más”, ha repetido.

Silveira, entrenadora de Colo Colo femenino. . Por @colocolofem

Antes de transformarse en estratega, la brasileña fue mediocampista. Jugó en Internacional de Porto Alegre entre 1997 y 2003, en una época donde el fútbol femenino en Brasil apenas tenía estructura. A los 26 años cambió los botines por la pizarra. Empezó desde abajo, entrenando al Porto Alegre Sub 17 en 2008. Pasó por clubes como Gremio, Canoas, Guaíba e Internacional, donde dirigió categorías formativas antes de dar su gran salto a Ferroviária. Allí, en 2019, su equipo se consagró campeón de Brasil y llegó a la final continental ante Corinthians. Era la confirmación de un talento que se movía con naturalidad en un entorno históricamente masculino, como son los banquillos.

Su carrera continuó en Santos, pero la pandemia y los vaivenes del fútbol brasileño la empujaron a mirar al extranjero. “El desafío de salir de mi país era necesario. En Chile encontré un proyecto serio, con una estructura que crece y con jugadoras con hambre”, dijo en una entrevista reciente. La apuesta resultó redonda: en poco más de un año, Silveira convirtió a Colo Colo en un equipo invencible, con números de élite.

La revolución alba

El proceso no se explica solo con estadísticas. En Colo Colo han destacado su disciplina, la planificación detallada de cada microciclo y una preocupación constante por la salud mental del plantel. Silveira trabaja con un cuerpo técnico brasileño que replica la metodología de alto rendimiento del fútbol de ese país. Pero también se involucra en lo cotidiano. Las jugadoras hablan de ella como una guía.

En el entorno albo, su figura se ha vuelto central. No solo por los títulos, sino por haber reactivado el vínculo entre el equipo femenino y la hinchada. “Los hinchas de Colo Colo son apasionados. En Chile tenemos récords de asistencia. Acá en Argentina han llegado hinchas y estamos felices de poder retribuir esa energía”, dijo tras el último triunfo.

El miércoles, a las 16 horas, en el estadio Florencio Sola de Banfield, el Cacique femenino jugará ante Deportivo Cali la semifinal de la Libertadores. Será la quinta vez que las albas disputen esta instancia; ya fueron campeonas en 2012, con un equipo histórico que tenía a Tiane Endler y Karen Araya. Hoy, más de una década después, Silveira lidera un nuevo ciclo de esperanza.

Si el Cacique gana, volverá a una final continental y quedará a cinco triunfos del récord mundial del Lyon. Si no lo logra, su legado ya estará escrito: haber devuelto al fútbol femenino chileno la sensación de poder competir con los mejores del continente. “Me siento orgullosa de vivir este momento con Colo Colo, en un año tan especial para el club”, dijo.

