Deportivo Cali: el bicampeón del fútbol femenino de Colombia que amenaza a Colo Colo en la Copa Libertadores

Colo Colo Femenino ya está entre las cuatro mejores de América. Tras derrotar a Libertad de Paraguay, las albas clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores que se desarrolla en Argentina y este miércoles se medirán ante Deportivo Cali de Colombia (16 horas).

Rival no menor, ya que son las actuales bicampeonas del fútbol cafetero y tienen sed de revancha, pues el año 2022 llegaron por primera vez a esta instancia y no lograron avanzar al desenlace del torneo continental (cayeron ante Boca Juniors). Además, lograron una marca histórica para el fútbol de ese país, pues son las primeras colombianas en ganarle a sus pares brasileñas en cruces decisivos del mencionado certamen.

Pieza clave en su desempeño es la joven portera, Liusa Agudelo. La joven de 18 años fue la figura de las azucareras en el duelo ante Sao Paulo y logró mantener su portería en cero cuando la ofensiva tricolor se fue en busca del gol que las volviera a meter en competencia. Con ello, consiguió mantener su valla invicta por tercer partido consecutivo, pues sólo una vez ha tenido que ir a buscar el balón a la red, cuando María Luján anotó el empate de Libertad en el primer compromiso de la fase grupal.

Luisa Agudelo es la gran figura de Deportivo Cali. Foto: @CaliFemenino.

“Ha sido un trabajo duro. Nos hemos concentrado en cada uno de los partidos y queremos seguir así, sumando arcos en cero, sumando duelos ganados... queremos seguir haciendo historia”, aseguró la futbolista. La misma que fue comparada con Dibu Martínez en la final de la liga de su país. Allí las de verde se enfrentaron a Independiente Santa Fe y el trofeo se definió en una tanda de penales que fue marcada por los gritos de Agudelo: “Tírala donde quieras, que yo tapo... ¡yo te la tapo!“, le espetó a Mariana Zamorano y cumplió su cometido. ¿Resultado final? Cali ganó por 5-4 y consiguió su segundo trofeo consecutivo y el tercero desde su primera participación el 2019.

Y aunque recibió muchas críticas por su actitud, la seleccionada de su país mostró madurez a la hora de responder sobre este tópico. “Todo el mundo es humano. Todo el mundo tiene errores. Yo siempre sigo trabajando, si me equivoco, lo quiero mejorar. Si me faltan cosas, lo trabajo”, sentenció.

Dirigida por Jhon Alber Ortiz, quien asumió la banca del Deportivo Cali por segunda vez a fines del 2023 y es el arquitecto de las tres vueltas olímpicas de la oncena, la Mariposa -como la apodan- quiere partir al extranjero en los próximos meses. Y la Copa ha sido una buena vitrina, pues la rama femenina del equipo que fue creado en 2017 llega invicto al choque con las lideradas por Mary Valencia y ya sumó una victoria ante una escuadra criolla: venció a Universidad de Chile por 2-0 con goles de Melanin Aponzá y Kelly Ibargüen.