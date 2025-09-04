SUSCRÍBETE
El Deportivo

El drama del Dibu Martínez en Aston Villa: sin traspaso, borrado por Unai Emery y con el Mundial en el horizonte

El guardameta argentino no se fue del club de Birmingham y el entrenador ya sentenció que en su mandato no será titular.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
El drama de Dibu Martínez en Aston Villa: sin traspaso, borrado por Emery y con el Mundial en el horizonte. Tim Goode

El pasado 16 de mayo, Emiliano Martínez se despedía entre lágrimas de la hinchada del Aston Villa. Las imágenes recorrieron el mundo: el arquero argentino, figura indiscutida del club y campeón del mundo con la Albiceleste, parecía poner punto final a su etapa en Birmingham. Sin embargo, el cierre del mercado inglés dejó una postal muy distinta. El Dibu no se movió de Villa Park.

Durante semanas, el nombre del marplatense estuvo en la órbita del Manchester United, que buscaba reemplazar al cuestionado André Onana. El traspaso parecía encaminado, pero finalmente los Red Devils optaron por el belga Senne Lammens, de 23 años, dejando al campeón del mundo sin la esperada salida. Martínez, que tiene contrato hasta 2029, deberá seguir en su club, aunque su situación interna se ha tensado al máximo.

La señal más clara llegó en el último duelo de Premier ante el Crystal Palace. No solo no fue titular, ni siquiera apareció en el banco de suplentes. El arco fue ocupado por Marco Bizot, neerlandés de 34 años que fue fichado hace pocas semanas.

Martínez está siendo considerado por Unai Emery. Carl Recine

Según el diario Daily Mail, la marginación del argentino fue una decisión directa de Unai Emery. El técnico español estaría molesto con la falta de concentración del portero en medio de las especulaciones sobre su futuro. Consultado por la prensa sobre quién será el titular, el DT fue categórico: “Bizot. Marco Bizot”.

La frase suena a sentencia. Emery parece haber cerrado un ciclo con el Dibu, quien durante cuatro temporadas fue pilar del proyecto y uno de los referentes del vestuario. El cambio abre un panorama incierto para el arquero de 32 años, que ahora enfrenta un desafío inesperado.

El problema trasciende a su club. En 2026 se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, y la continuidad bajo los tres palos es clave para llegar con ritmo. Lionel Scaloni lo considera insustituible en la Albiceleste, pero el riesgo de perder protagonismo en la Premier genera inquietud.

Por ahora, el futuro inmediato del Martínez se juega en Villa Park. Lo que parecía una despedida con tintes de homenaje se transformó en un desencuentro con su entrenador. El mercado de fichajes ya cerró y el arquero argentino deberá convivir con la presión de demostrar que aún tiene la jerarquía para ser titular, en un club que, al menos por ahora, decidió mirar hacia otro lado.

