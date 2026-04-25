El crudo relato de expromesa de la U: “Tuve depresión, empecé a lidiar con mi mente y todo se hizo cuesta arriba”

El crudo relato de exjugador de la U: “Tuve depresión, empecé a lidiar con mi mente y todo se hizo cuesta arriba”.

Mauricio Morales deja atrás uno de los momentos más complejos de su vida. Hoy el volante está sin club y busca equipo. El exjugador de la U le baja el perfil a la cesantía. “Lo he llevado bien, he tratado de tomarlo como una etapa de aprendizaje. Sé que han sido meses complejos y de incertidumbre por no haber encontrado club dentro del último mercado, pero entiendo que son procesos”, dijo al medio AS.

Todo le llegó tras un cuadro depresivo. “Lo más difícil fue principios del 2022, ahí empecé a vivir un momento complejo a nivel personal, quizás el más difícil de mi vida. Fui diagnosticado con depresión, empecé a lidiar con mi mente y con los antidepresivos, y desde entonces todo se me hizo cuesta arriba. Algo que era tan cotidiano para mí, como ir a entrenar, se me empezó a hacer tremendamente difícil”, señaló.

Morales en su etapa en la U. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

“Hace menos de un año superé la depresión y también dejé los antidepresivos. Sentí que volví a la vida y que conecté nuevamente con mi propósito que es el fútbol”, añadió.

El futbolista de 26 años aborda lo que fue su etapa en el club que lo formó. “Tengo varios momentos lindos, pero el que más recuerdo y abrazo es de cuando estaba a prueba en el club. Viajaba varios días a la semana con mi madre, desde Quilimarí, con la ilusión de quedar en el equipo de mis amores. En ese momento sentía que ya estaba viviendo un sueño”, dijo sobre su paso en la U.

Por eso no guarda rencores por su salida de Universidad de Chile. “Dentro de todo, lo tomé de buena manera, con sentimientos encontrados por todo lo que significa la U para mí, pero sé que esto es simplemente como una pausa para volver más fuerte en otro lugar. La U es algo muy especial, tiene mística y su gente la hace diferente”, remarcó.