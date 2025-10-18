SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Colombia y Francia se enfrentan por el tercer puesto del Mundial Sub 20

Sudamericanos y europeos disputan el bronce de la competencia en el Estadio Nacional. Sigue aquí el relato del partido.

JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Minuto a Minuto

Colombia 1-0 Francia

66′. Cambio en Colombia. Aristizábal reemplaza al lesionado Benítez.

62′. Cambio en Francia. Michel reemplaza a N’Guessan en los galos.

59′. Se lo perdió Colombia. Benítez queda en posición inmejorable. Eleva.

58′. Tiro. Beyuku le pega par Francia, pero muy elevado.

55′. Tarjeta Amarilla. Mmaddi es amonestado en Francia por fuerte entrada a García.

Comenzó el segundo tiempo. Colombia por ahora se está quedando con el bronce del Mundial.

Termina el primer tiempo. Francia fue más que Colombia, pero los caribeños supieron golpear en el momento justo.

45′+2′. Tarjeta Amarilla. Bazán es amonestado en Colombia por cortar una contra.

45′. Se quiso avivar. Villarreal toma el balón en el círculo central y le pega desde ahí. Ataja el francés, no sin dificultad.

43′. No hay penal. El juez determina que franceses y colombianos se tomaron en el córner y no cobra nada.

41′. VAR. Se revisa un posible penal para Francia.

40′. Tiro Libre. Dabo ejecuta para Francia. García la manda al córner.

37′. Remate. Benítez tuvo el segundo para Colombia, el portero francés se lo impide.

36′. Cambio en Francia. Sylla no se recupera del pelotazo y es reemplazado por Benama.

33′. Una para Colombia. Entraba Benítez por arriba, pero el portero Joao se queda con el balón.

El gol de Colombia.

23′. Se salva Colombia. Sylla remata y rebota. Le queda a Dabo y su remate da en... Sylla.

18′. Comienza a acercarse Francia. Pero los galos aun no logran hilvanar una jugada de riesgo.

12′. Se juega en la zona de volantes y aunque ya no crea peligro, Colombia es más.

7′. Perea es un dolor de cabeza para los franceses. El colombiano crea peligro cada vez que toma el balón.

El gol. Presión alta de los cafeteros y Perea define para poner en ventaja a los sudamericanos.

2′. Gooooooooooooooooooooool de Colombia.

Comenzó el partido. La disputa por el tercer lugar ya está en marcha.

Hoy llevamos a sus pantallas la definición de la medalla de bronce del Mundial Sub 20 entre Colombia y Francia.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

