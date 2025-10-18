A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial

Este fin de semana es la definición del Mundial Sub 20 que se juega en Chile y Colombia se mide contra Francia por el tercer lugar.

Ambas selecciones cayeron en semifinales, contra Argentina y Marruecos, respectivamente.

Cuándo juega Colombia vs. Francia

El partido de Colombia contra Francia por el Mundial Sub 20 es este sábado, 18 de octubre, a las 16:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a Colombia vs. Francia

El partido de Colombia vs. Francia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial sub 20 se encuentran en la plataforma DGO.