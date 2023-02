Recopa Sudamericana: Arturo Vidal va por el vigésimo sexto título de su carrera en el choque entre Flamengo e Independiente del Valle

A pesar de los rumores que lo ponen fuera de Flamengo, Arturo Vidal ha logrado consolidarse en los últimos partidos del gigante carioca.

Ahora va por un nuevo desafío, cuando el actual monarca de la Copa Libertadores se mida a Independiente del Valle, actual campeón de la Sudamericana.

En ese escenario, la Recopa Sudamericana aparece como la gran oportunidad del chileno para sumar el vigésimo sexto título en su rico palmarés. El año pasado, el mediocampista de San Joaquín logró levantar la Copa de Brasil y el torneo internacional de clubes más importante de la región, en menos de seis meses con la camiseta del club más popular de Brasil.

Y es que el inicio de año no ha sido bueno para el pilar de la Generación Dorada. Sus constantes coqueteos con un posible regreso a Colo Colo, además de sus diferencias con el nuevo técnico del Mengao, el portugués Vítor Pereira, provocaron el disgusto de la dirigencia del club que no dudó en sancionar al chileno.

Encima, los resultados no han acompañado al equipo. Primero, cayó en la Supercopa de Brasil frente a Palmeiras. Luego, fue eliminado en la semifinal de Mundial de Clubes ante el modesto Al Hilal de Arabia Saudita, situación que obligó a la escuadra carioca a jugar el tercer puesto ante Al Ahly de Egipto.

Una mediocre campaña que llevó a los directivos a analizar la profundidad del plantel, pero tampoco descartan la salida de algunos jugadores, así como también del entrenador en caso de un nuevo fracaso internacional.

Vidal a la cancha

Aunque este 2023 no ha partido de buena manera para la estrella chilena. La llegada del mediocampista Gerson, cuyo pase fue adquirido en más de 16 millones de dólares, restó protagonismo al jugador formado en Colo Colo. Sobre todo, después de la salida de Joao Gomes, uno de los fijos en el centro del campo del Fla en 2022 y que restaba minutos al exfutbolista de Inter de Milán.

Sin embargo, ese agorero escenario ha cambiado en los últimos encuentros del cuadro carioca, ya que Vidal estuvo desde el inicio en dos de los tres últimos enfrentamientos por el torneo estadual: triunfo de 4-2 ante Al Ahly por el Mundial de Clubes y victoria de 3-1 ante Volta Redonda.

Una tendencia que se repetirá en el duelo de ida de la Recopa. Según los medios locales, un golpe en el tobillo de Gerson permitirá que el bicampeón de América sea titular por tercer encuentro consecutivo.

“En este equipo no hay titulares ni suplentes. No puedo decir que Everton o Vidal esté en el once titular, vamos partido a partido tratando de equilibrar al equipo. En los últimos partidos, encajamos muchos goles. Corresponde al entrenador tratar de encontrar un equilibrio en el equipo. Lo que sentimos es que el equipo tuvo dificultades defensivas en los dos partidos que disputó en el Mundial de Clubes”, explicó el técnico Vítor Pereira después del último del Mengao en el estadual.

Buenas noticias para el chileno, quien a medida que pasen los encuentros parece convencer un poco más al entrenador europeo. Sería una seguidilla de tres partidos de los últimos cuatro entre los 11 del comienzo, algo inédito desde que el chileno llegó a Brasil, en julio del año pasado.