“Rara vez fue superado en velocidad”: prensa francesa examina el desempeño de Suazo y Alexis en el duelo de chilenos por la Ligue 1

La Ligue 1 tuvo duelo de chilenos el último fin de semana. Se trataba del enfrentamiento entre el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez y el Toulouse de Gabriel Suazo, en donde los nacionales fueron titulares.

El encuentro estuvo marcado por el dinamismo y terminó quedando por 3-2 en manos del Marsella, quienes van segundos en la liga local. Tras las actuaciones, la prensa francesa se tomó el tiempo de evaluar lo realizado por los seleccionados nacional y posibles titulares de cara al proceso Mundialista que comienza este 2023.

En el caso del ex lateral de Colo Colo, Foot Mercato le dedicó un positivo análisis, destacando su trabajo en ataque como la capacidad de conectar con sus compañeros. “Por su lado izquierdo, no dudó en subir regularmente para ayudar a los atacantes. Su relación con Ratao fue muy interesante. Desde un punto de vista defensivo, rara vez fue alcanzado por la velocidad y contuvo a Clauss bastante bien durante los primeros 45 minutos. Tras el descanso tuvo un poco más de apuro contra Under en concreto. Es él quien reinicia a su equipo con sus centros”, expuso el medio de comunicación galo.

Por el contrario, las reacciones ante el actuar de Alexis no fueron del todo positiva, ya que el ex Inter de Milán no fue capaz de replicar el desempeño que lo tiene negociando una extensión de contrato con el Marsella. “Menos visible que de costumbre, no ahorró esfuerzos, pero realmente no pesó en el encuentro”, fue el acotado análisis del periódico Le Phoceen sobre el desempeño del goleador histórico de la Selección Chilena.

Reflexiones opuestas, pero que reafirmar el gran momento que está viviendo Gabriel Suazo en Francia. El ex capitán de Colo Colo llegó hace menos de un mes a su nuevo equipo y ya suma tres partidos consecutivos siendo titular y jugando los 90 minutos.