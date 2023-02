Se sigue jugando en los escritorios: la U denuncia a O’Higgins en el Tribunal de Disciplina

En Universidad de Chile tenían la decisión tomada en la previa al duelo ante O’Higgins. Los azules, que vencieron por la cuenta mínima al equipo celeste, en Rancagua, siguen sin comprender la decisión del cuadro celeste de no querer recibir a los hinchas estudiantiles en la Sexta Región.

Es que si bien la delegación presidencial de O’Higgins fue la que terminó sentenciando la suerte de los hinchas visitantes, en Azul Azul no dejarán pasar la oportunidad para denunciar a los celestes en el Tribunal de Disciplina, según pudo averiguar El Deportivo. Acusan que la medida fue impulsada desde un inicio por el equipo que preside Pablo Hoffmann. La situación está penada por las bases del torneo nacional, que exige a los equipos locales entregar tickets para los visitantes.

A inicios de la semana pasada, la delegación presidencial aseguró que O’Higgins presentó un plan para no recibir a los hinchas universitarios. Incluso, los invitó a respetar el aforo mínimo que se exige.

“Hoy, a seis días de la fecha establecida por calendario, el club O’Higgins planteó a esta Delegación Presidencial Regional, la exclusión de venta para público del club visitante, en su propuesta definitiva”, se lee en las redes sociales del organismo. La delegación presidencial insiste que “esta autoridad regional manifestó, nuevamente, su disponibilidad para respetar el aforo mínimo señalado por las bases del Campeonato de Primera División”.

Luego, la ANFP se pronunció a la solicitud que realizó el cuadro de Rancagua en Quilín, que seguía en su plan inicial de no recibir a los hinchas laicos. Rechazaron la petición. “Luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, advierte el documento de la ANFP, al que tuvo acceso El Deportivo.

Días después, sin embargo, la delegación presidencial retrocedió y avisó que no recibiría a hinchas de la U, en una reunión en la que Estadio Seguro y la ANFP dejaron en acta que no estaban de acuerdo con la decisión. Más cuando Carabineros ofreció una dotación de 500 funcionarios que viajarían desde Santiago para resguardar la seguridad.

Una vez que se conoció la decisión, la U no escondió su molestia en las redes sociales. “Se nos informó que el partido entre O’Higgins y Universidad de Chile finalmente se disputará sin público visitante. Pese a las declaraciones públicas de la autoridad y la postura de la ANFP, primó la intención de la dirigencia local”, lanzaron de entrada.

“Rechazamos tajantemente esta decisión y lamentamos que el fútbol chileno sea escenario de una discriminación que no le hace bien al país. La equidad deportiva deber ser un valor irrenunciable en nuestro Campeonato. Creemos que hoy esto no se cumple”, agregaron desde Azul Azul.

Frente a tal escenario, la U decidió denunciar a O’Higgins. Buscan que se les castigue, pues aseguran que el cuadro de la Sexta Región desde un principio planificó el duelo sin la presencia de hinchas visitantes. La situación está penada por la ANFP.

La U gana los tres puntos y escala en la tabla de posiciones, sin sus hinchas. Sin embargo, más allá de los abrazos y de haber festejado su segunda victoria al hilo, situación que no se daba hace casi un año, en la concesionaria avisan que no cesarán en la denuncia en la que acusan discriminación.