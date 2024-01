El Tigre se acerca a la Roja: los detalles de la millonaria oferta de la ANFP que tiene a Ricardo Gareca a un paso de ser el nuevo DT de la Selección

La negociación entre la ANFP y Ricardo Gareca está en tierra derecha. Pese a las versiones que surgen desde Colombia y Argentina que hablan de un supuesto acuerdo ya sellado entre las partes, lo cierto es que en Quilín recién en los últimos días le enviaron una propuesta formal al técnico argentino para que se haga cargo de la Selección. Luego de culminar lo que calificaron como “proceso simultáneo”, en la sede del fútbol chileno se decidieron por el Tigre como la primera opción, por sobre los otros candidatos que completaban la terna: José Néstor Pékerman y Gabriel Milito, también transandinos. De esta forma, entraba en la recta final una operación que se inició con varias reuniones en diciembre, en Argentina y que se había pausado por serias diferencias con uno de los principales asesores del entrenador. Gareca calificó de interesante la propuesta (US$ 2,8 millones anuales y contrato hasta el final de las Eliminatorias 2026) y quedó de responder antes de fin de mes. Por ahora, todo está bien encaminado.

La idea de Pablo Milad, pese a todo el tiempo que se ha tomado la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) para encontrar un entrenador idóneo, desde el día en que Eduardo Berizzo presentó su renuncia, no ha cambiado ni un ápice: el plazo límite para tener nuevo DT sigue siendo el 18 de febrero, un mes antes de la fecha FIFA donde la Roja tendrá dos duelos amistosos, uno de ellos ante Francia (lo más probable), en Marsella, como preparación para la Copa América. Encuentros en los que se espera que Chile pueda medirse ante combinados de primer nivel.

Oferta millonaria y contrato hasta 2026

Justo al cierre del 2023, el exintendente del Maule daba a conocer públicamente a los principales candidatos y también reconocía que ya en ese momento había sostenido los primeros diálogos. “Hablé con Ricardo (Gareca), buen técnico, tuvo buena disposición. Hemos hablado con otros también. Con (José Néstor) Pékerman también nos reunimos”, indicaba. Fuera de micrófono, en Quilín se mostraban preocupados por las aspiraciones económicas que había deslizado el Tigre, y por la “supuesta” intromisión de un asesor del adiestrador.

También hubo una situación que enredó por un momento las tratativas: la existencia de un contrato publicitario entre el ex Vélez Sarsfield y la filial peruana del banco Scotiabank, lo que eventualmente le impediría ligarse en términos publicitarios a otra empresa del rubro. En Chile, el banco oficial de la Selección es el BCI. Y eso se traduce en la presencia de la marca en todos los espacios que ocupa la Roja y, naturalmente, en su indumentaria. Sin embargo, según sostienen conocedores de la operación, este detalle ya fue destrabado y no será impedimento para el arribo del Tigre.

Ricardo Gareca es la primera opción de la ANFP y ya le hicieron una oferta. Como plan B asoma Pékerman. Fotos: AgenciaUNO

Si bien el interés del América de Cali causó cierta inquietud, en Quilín siempre estuvieron conscientes de que los colombianos tenían un poder económico menor que el de Chile. “Ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A, Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones. El Tigre es un ídolo para nuestra hinchada”, declaraba Marcela Gómez, presidenta del club colombiano. Sin embargo, prontamente se dieron cuenta de que el interés del argentino estaba en la Roja. “Nosotros hablamos con él, tiene un proceso en Chile que estaba quieto y se reactivó. Tenía un tema con un banco y parece que se solucionó y competir con 3,5 millones de dólares es difícil”, fueron sus palabras.

De todas maneras, las cifras que señaló la mandamás de los Diablos Rojos llamaron la atención de la ANFP, ya que aquellos US$ 3,5 millones superaban largamente el presupuesto tope que el directorio había fijado para pagarle al cuerpo técnico entrante. Es sabido que en la escuadra del Rimac, el Tigre y sus colaboradores recibían cerca de US$ 4,3 millones cada 12 meses. En la Federación Chilena resolvieron que lo destinado al entrenador estaría en un rango de entre US$ 2,5 y US$ 3 millones anuales. Ese es el tope. Un número bastante mayor al que se invirtió en Eduardo Berizzo y su staff: US$ 2,3 millones.

Así, se le ofrecieron US$ 2,8 millones anuales, según fuentes de la negociación. El contrato será hasta el final de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Y si el Tigre clasifica a la Roja al Mundial, el vínculo se extiende automáticamente hasta el final de la participación chilena en la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Claro que la opción del Tigre siempre ha sido la principal. Sin ir más lejos, fue Iván Zamorano quien reveló que tuvo una conversación que tuvo con Milad cuando Berizzo había dimitido hace solo semanas. “¿Sabes cuál fue el único (postulante) que me dio? Ricardo Gareca”, anunciaba el exgoleador.

El mayor logro de Ricardo Gareca es haber llevado a Perú al Mundial de Rusia.

Más alternativas

Con 74 años, el plan B de la ANFP es José Néstor Pékerman. Es un nombre que llama la atención del directorio y cuyas últimas experiencias han sido en selecciones. De hecho, su carrera siempre ha estado más ligada a este tipo de combinados que ha clubes. En su curriculum exhibe que ha dirigido en tres Mundiales. Uno a Argentina y dos a Colombia.

El nacido en Entre Ríos, que cuenta con un paso por las divisiones menores de Colo Colo a inicios de la década de 1990, cosechó un 61.9 por ciento de rendimiento en la Albiceleste. Muy altas fueron cifras también en la escuadra cafetera: 61.11% de productividad y dos veces llegó a octavos de final en el certamen de los mejores. No obstante, su última estadía, en Venezuela, no fue lo mejor. Pese a superar el 50 por ciento de los puntos obtenidos en relación a los que jugó, se fue mal de la Vinotinto.

Se pensaba que sería el encargado de comandar los destinos de los llaneros en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pero en marzo de 2023 renunció acusando incumplimientos de parte de la Federación Venezolana. Por el lado de la FVF dijeron que el argentino nunca estuvo del todo comprometido con el proyecto. Una salida tumultuosa que no evita que hoy aparezca en la carpeta de Milad.

Gabriel Milito, en tanto, representa lo opuesto a Pékerman. Es un técnico joven y sin experiencia en selecciones. Su buena campaña en Argentinos Juniors lo posiciona como un elemento prometedor en los banquillos. Y también conoce de cerca el balompié criollo, puesto que entre 2017 y 2018 dirigió a O’Higgins. Claro que su rendimiento no fue el mejor.